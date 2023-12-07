年終趕文件囉！吃飽再累也別躺平 小心食道「嗨起來」
2023年僅剩不到1個月，許多上班族開始忙著結清堆積如山的計劃案和帳目，但大量的年終收尾工作，也讓不少人壓力爆棚。台北市藥師公會理事蘇柏名提醒，胃食道逆流是現代人常見的文明病，如果三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，都會提高發生風險，即使再忙，也要注意自己的生活習慣，避免惹病上身。
記者林志怡／台北報導
胃食道逆流是現代人常見疾病，患者的胃酸會異常逆流到食道、嚴重者可能會造成食道灼傷，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又抽菸喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感導致生活品質受影響。
蘇柏名指出，胃食道逆流的部分症狀與其他疾病類似、容易混淆，其中2成的患者會出現胸悶、胸痛，可能會被誤以為是心臟病，但通常胃食道逆流相關的胸悶、胸痛持續時間會較長，只要胃酸問題沒被解決，就會一直存在，但心臟病通常時間短，且會伴隨嘴角發麻、噁心、嘔吐等其他症狀。
對於胃食道逆流的治療，衛福部食藥署表示，除了從日常生活習慣改善起之外，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果，目前用於胃食道逆流的藥品有傳統制酸劑、胃酸分泌抑制劑，與其他輔助治療藥品，如胃食道黏膜保護劑、胃腸蠕動劑等。
不過，蘇柏名提醒，傳統制酸劑會讓胃的環境不要那麼酸，胃酸分泌抑制劑則是減少胃酸分泌以減緩的藥物，但隨胃部酸鹼值提升，有部分藥品的藥效會受到影響，導致療效不如原本應有的水準、在體內留存時間拉長而提高副作用風險等，民眾用藥如有任何問題務必諮詢藥師。