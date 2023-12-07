NBA／湖人「無球暫停」引起質疑 裁判回應：Reaves已掌控球權
洛杉磯湖人昨日在季中錦標賽八強戰以106:103擊敗鳳凰城太陽，在主力陣容回歸後，他們的防守強度提升了一個層級。不過比賽中的一次「無球暫停」卻引起了爭議，外界質疑Austin Reaves當時似乎並未控制住球，為何裁判仍給了暫停？對此聯盟方面今（7）日也做出回應。
記者黃建霖/綜合報導
此役終場前讀秒時刻，兩隊只有2分差，湖人球發到Austin Reaves手上，他立刻被Devin Booker和Kevin Durant雙人包夾，幾乎要發生失誤，畫面上來看球從他的手上丟失了。不過這時候裁判卻接受了LeBron James喊得暫停。
當時那個位置，Reaves若在後場丟球，太陽可以直接轉換得分，因此這一次判決對太陽來說很傷。而從畫面上來看，在James比出暫停手勢時，Reaves運球不穩、險些掉球，太陽兩名球員見狀上前爭搶，他似乎並沒有掌控球權。
但聯盟方面有不同看法，當值裁判Josh Tiven表示：「透過賽後慢動作回放的影片回顧，我們確實看到Austin Reaves用左手觸球，而球則壓在他的左腿上，這構成了球權控制。」