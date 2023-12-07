改寶可夢模組百人齊玩！國中就架伺服器賺錢　他讀技高成資安人才

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高中升學時，蔡語宸選擇就讀台中高工資訊科，相對於國中時期的自學是需要用到什麼學什麼，蔡語宸高一時修習資安研習和教學課程，有系統地學習程式基礎和網路架構基礎，老師也讓他使用20多萬元的學校伺服器練習比賽。
除了鑽研程式設計，蔡語宸還學習到數位邏輯設計和微處理器晶片開發，高一就參加選手培訓，在全國技能競賽職類中，選擇比較陌生的網路安全職類挑戰。
蔡語宸提起首次參加第51屆大賽時，眼神仍閃閃發光。他說，區賽題目較簡單但決賽題目截然不同，模擬企業資安攻防情境，這是平常未接觸過的題目類型，他只能邊做邊學，雖然第一次沒有拿到名次，但學到豐富的經驗。
在準備參加第52屆全國技能競賽時，蔡語宸笑說，「自己的個性有了非常重大的改變」，他高一時不喜歡社交，和過往一樣都是一個人努力，但高二時受到同年齡夥伴的啟發，認為「很多人學習比一個人學習好」，開始有了團隊的概念，高二起研習課程後，會主動去認識資安同好。
蔡語宸更和這群志同道合的夥伴，組隊參賽成功拿下金盾獎資安競賽第2名，隊友的緣分更延續到現在，同在陽明交大資工系一起求學。 蔡語宸說，他是陽明交大第一屆特殊選才增加資安領域的錄取學生，做自己喜歡的事，就會充滿熱情。
技專校院招生專業化總辦公室提到，大一的蔡語宸主動出擊，即將赴國際頂尖的AI資安科技公司，實習研究雲端安全，他對資訊的熱情，加上技高培育的實戰力，未來將為提升台灣資安防護能量盡一份心力。