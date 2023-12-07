台64觀音山隧道旁傳事故！確認民眾誤報「直升機卡電塔」

改寶可夢模組百人齊玩！國中就架伺服器賺錢　他讀技高成資安人才

▲甫從技高畢業的蔡語宸，在資安領域嶄露頭角，循特殊選才管道進入陽明交大資工系，盼未來提升台灣資安環境。（圖／蔡語宸提供）
▲甫從技高畢業的蔡語宸，在資安領域嶄露頭角，循特殊選才管道進入陽明交大資工系，盼未來提升台灣資安環境。（圖／蔡語宸提供）

記者李琦瑋／台北報導

甫從技高畢業的蔡語宸，國中時成功架設伺服器、並運用Google雲端修改寶可夢模組，讓100多人可以一起玩遊戲，甚至接案架設伺服器，賺到收入，高一時即參與教育部資安人才培育計畫，拿下勞動部第52屆全國技能競賽網路安全職類金牌、111年行政院數位發展部金盾獎資安競賽第2名，更循特殊選才管道進入陽明交大資工系，盼未來協助提升台灣資安防護能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
技專校院招生專業化總辦公室今（7）日指出，蔡語宸的父親是軟體工程師，母親是國小特教老師，蔡語宸從小就熟悉三C，國中時因為玩Minecraft遊戲，為了讓很多人可以一起玩，多益考835分的他，以流利的英文能力上網自學，成功地架設伺服器，並善用Google雲端修改寶可夢模組，讓100多人可以一起玩，這個成功經驗，開啟了他對資訊更多的興趣和熱誠，甚至接案幫別人架設伺服器，國中時期因為有這項才能，有了「收入」。

高中升學時，蔡語宸選擇就讀台中高工資訊科，相對於國中時期的自學是需要用到什麼學什麼，蔡語宸高一時修習資安研習和教學課程，有系統地學習程式基礎和網路架構基礎，老師也讓他使用20多萬元的學校伺服器練習比賽。 

除了鑽研程式設計，蔡語宸還學習到數位邏輯設計和微處理器晶片開發，高一就參加選手培訓，在全國技能競賽職類中，選擇比較陌生的網路安全職類挑戰。

蔡語宸提起首次參加第51屆大賽時，眼神仍閃閃發光。他說，區賽題目較簡單但決賽題目截然不同，模擬企業資安攻防情境，這是平常未接觸過的題目類型，他只能邊做邊學，雖然第一次沒有拿到名次，但學到豐富的經驗。

在準備參加第52屆全國技能競賽時，蔡語宸笑說，「自己的個性有了非常重大的改變」，他高一時不喜歡社交，和過往一樣都是一個人努力，但高二時受到同年齡夥伴的啟發，認為「很多人學習比一個人學習好」，開始有了團隊的概念，高二起研習課程後，會主動去認識資安同好。

蔡語宸更和這群志同道合的夥伴，組隊參賽成功拿下金盾獎資安競賽第2名，隊友的緣分更延續到現在，同在陽明交大資工系一起求學。 蔡語宸說，他是陽明交大第一屆特殊選才增加資安領域的錄取學生，做自己喜歡的事，就會充滿熱情。

技專校院招生專業化總辦公室提到，大一的蔡語宸主動出擊，即將赴國際頂尖的AI資安科技公司，實習研究雲端安全，他對資訊的熱情，加上技高培育的實戰力，未來將為提升台灣資安防護能量盡一份心力。

讀技職有前途！22歲「航海王」畢業賺到重機、挑戰30歲存到一千萬

拿冠軍啦！亞洲技能競賽台灣獲25面獎牌　15歲小將受學長激勵摘金

阿布達比亞洲技能競賽下月登場　新北7國手授旗拚鍍金展技職實力

棄工程師高薪！台科大教授林淵翔培訓技能國手28年、獲師鐸獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞