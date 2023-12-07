建材大廠寶陞擴北美布局！每股72元轉上櫃 抽中一張現賺23.47%
專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際（股票代號2948）初次上櫃公開申購於12月6日公開抽籤，公開申購期間為11月30日起至12月4日止，配合股票上櫃前辦理公開申購754張，每股實際發行價格72元，此次公開申購共計吸引19.27萬筆，超額認購達255.54倍，申購過程中凍結市場資金約138.7億元，中籤率僅0.39%，顯示市場反應熱烈，依12月6日興櫃收盤參考價格88.9 元來看，對抽籤投資人抽到一張相當於現賺23.47%。
記者許家禎／台北報導
寶陞將於12月12日正式由興櫃轉上櫃，希望借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度，並持續擴展美國業務版圖等計畫，寶陞鎖定全美前30大都會區評估當地市場潛力，其中，佛州地區近三年客戶數每年皆成長30%水準，且近三年營收表現成長逾一倍。
隨著寶陞於2023年第三季正式投入佛州地區分銷據點、物流車隊等，有效達到快速、高效率提供客戶在地供貨服務，有望複製德州地區過去成功模式，深化佛州及鄰近區域銷售動能，助力寶陞銷售版圖自西岸延伸至東岸，擴大旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌於美國建材市場良好市佔率及競爭力，創造集團未來整體營運新一波成長動能。
觀察美國房屋整體屋齡持續攀高，寶陞持續看好美國舊屋翻新剛性市場需求，加上新屋開工數已逐步提升，皆有助於創造旗下自有品牌Artisan Hardwood良好業務接單利基。
不僅如此，寶陞除擁有專業研發設計團隊、以及縮短營銷通路之差異化營運模式等優勢，更透過導入AR擴增實境技術，完整呈現地板系列產品視覺化，有助於提升與顧客溝通效率、成交意願，挹注旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌產品定價相較同業更具優勢，同時集團仍可保有穩定毛利表現，助力集團未來整體營運動能持續穩定攀升。