烏克蘭親俄前議員陳屍莫斯科　基輔承認動手

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烏克蘭國防事務消息人士告訴法新社，烏克蘭安全局（SBU）策劃暗殺基瓦的行動。親俄烏克蘭前議員基瓦去年俄國侵烏時叛逃至莫斯科。
俄羅斯調查人員指基瓦遭槍殺，今天被人發現陳屍莫斯科近郊一座公園內。
俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）透過聲明表示「一名不明人士以不明武器朝受害者開槍。被害人因傷當場身亡」並說已對基瓦之死啟動調查。
烏克蘭軍事情報發言人尤索夫（Andriy Yusov）說：「我們可以證實基瓦已經完了，這等命運將降臨在其他烏克蘭叛國賊和蒲亭政權的黨羽身上。」
尤索夫稱基瓦是「最齷齪的卑鄙之徒、叛國賊和通敵者之一」，還說他的死是「正義的伸張」。
俄羅斯去年2月入侵烏克蘭前一天，基瓦稱烏克蘭已被「納粹主義滲透」，需由俄羅斯來「解放」，相關說法與俄國官員經常宣傳的論點相呼應。
基瓦曾致函俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），請求取得俄國公民身分，烏克蘭的法院以叛國罪為由，在缺席審判中將基瓦判刑14年。
今晨在社媒平台Telegram上的一則貼文是基瓦最新、也是最後一則，稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「最好自我了斷」。
對於是否為親俄派人物在俄國境內和俄占區遇害的幕後主使，基輔當局之前鮮少置評。不過近來基輔當局開始宣稱執行一些攻擊，揚言要獵捕其他「通敵者」和「叛國賊」。
據路透社報導，另一名烏克蘭的親俄前國會議員察廖夫（Oleg Tsaryov）10月在克里米亞遭暗殺未遂。
俄烏戰爭開打後，幾名主戰的俄羅斯人物接連遭暗殺，包括俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）、軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）和曾在黑海指揮俄軍潛艦的指揮官勒日斯基（Stanislav Rzhitsky），莫斯科指這些暗殺都是烏克蘭下手。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1121207