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烏克蘭親俄前議員陳屍莫斯科　基輔承認動手

▲去年叛逃至俄羅斯的烏克蘭親俄政治人物基瓦今天在莫斯科近郊遇害身亡。基輔當局宣稱策劃這起暗殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲去年叛逃至俄羅斯的烏克蘭親俄政治人物基瓦今天在莫斯科近郊遇害身亡。基輔當局宣稱策劃這起暗殺。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔6日綜合外電報導）去年叛逃至俄羅斯的烏克蘭親俄政治人物基瓦（Illia Kyva）今天在莫斯科近郊遇害身亡。基輔當局宣稱策劃這起暗殺。

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法新社報導，俄羅斯去年2月入侵以來，烏克蘭已聲稱多起暗殺和襲擊事件是他們幕後所為。殺害對象俱為支持戰爭的俄國人士或前烏方官員。

烏克蘭國防事務消息人士告訴法新社，烏克蘭安全局（SBU）策劃暗殺基瓦的行動。親俄烏克蘭前議員基瓦去年俄國侵烏時叛逃至莫斯科。

俄羅斯調查人員指基瓦遭槍殺，今天被人發現陳屍莫斯科近郊一座公園內。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）透過聲明表示「一名不明人士以不明武器朝受害者開槍。被害人因傷當場身亡」並說已對基瓦之死啟動調查。

烏克蘭軍事情報發言人尤索夫（Andriy Yusov）說：「我們可以證實基瓦已經完了，這等命運將降臨在其他烏克蘭叛國賊和蒲亭政權的黨羽身上。」

尤索夫稱基瓦是「最齷齪的卑鄙之徒、叛國賊和通敵者之一」，還說他的死是「正義的伸張」。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭前一天，基瓦稱烏克蘭已被「納粹主義滲透」，需由俄羅斯來「解放」，相關說法與俄國官員經常宣傳的論點相呼應。

基瓦曾致函俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），請求取得俄國公民身分，烏克蘭的法院以叛國罪為由，在缺席審判中將基瓦判刑14年。

今晨在社媒平台Telegram上的一則貼文是基瓦最新、也是最後一則，稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「最好自我了斷」。

對於是否為親俄派人物在俄國境內和俄占區遇害的幕後主使，基輔當局之前鮮少置評。不過近來基輔當局開始宣稱執行一些攻擊，揚言要獵捕其他「通敵者」和「叛國賊」。

據路透社報導，另一名烏克蘭的親俄前國會議員察廖夫（Oleg Tsaryov）10月在克里米亞遭暗殺未遂。

俄烏戰爭開打後，幾名主戰的俄羅斯人物接連遭暗殺，包括俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）、軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）和曾在黑海指揮俄軍潛艦的指揮官勒日斯基（Stanislav Rzhitsky），莫斯科指這些暗殺都是烏克蘭下手。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1121207

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