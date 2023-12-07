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113研發替代役員額公布！電機電子最缺　遊艇、醫療、AR成搶手咖

▲113年度研發替代役員核配員額公布，人力銀行指出，首要需求以「電機與電子工程學類」比例最高。（圖／NOWnews資料照片）
▲113年度研發替代役員核配員額公布，人力銀行指出，首要需求以「電機與電子工程學類」比例最高。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

研發替代役具備畢業即就業、生活自主性、前進知名企業、保障薪資等優勢，可謂「役」舉數得，「113年度研發替代役員核配員額」甫公布，不少準役男摩拳擦掌搶卡位。人力銀行分析，113年度研替需求以「電機與電子工程學類」比例最高，佔42.7%，遊艇、醫療、AR／VR人才需求也很夯。

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根據調查，超過7成研發替代役於役期屆滿後選擇留任用人單位；113年員額申請就擴及半導體、電子、資訊、光電、機械、通訊、服務業、數位內容、化工生技等產業，總計逾400家民間及非民間產業。

1111人力銀行指出，研替「學歷高」、「門檻高」、「薪資高」三高難取代，更有8大類人才為企業最愛。總經理張篆楷分析，113年研替員額申請依各職缺首要需求之學類統計需求人數來看，以電機與電子工程學類占比最高，為42.7%；第2名則是軟體及應用的開發與分析學類的19.1%；第3名為化學工程及製程學類8.6%；第4名為機械工程學類8.1%；第5名為物理學類5.1%；其他則為營建及土木工程學類、電腦運用學類、環境保護科技學類。

由於研替徵才多元，不限理、工、醫、農等學科，除上述半導體、電機、電子等領域，還有不少近年來當夯的科技如AR、VR、AI、自駕車，以及如影像軟體、醫療儀器、國外業務、醫藥研發等類別。

張篆楷指出，DRAM大廠南亞科研替招募IC設計工程師、製程技術開發工程師、元件電路研發工程師、光罩資料處理工程師；緯創集團旗下的資訊安全軟體公司－全景軟體，主要產品及服務包括身分認證、資料保密、電子簽章、智慧文件、以及法規遵循等解決方案，也開放專案工程師、資安／網安軟體工程師、影像軟體工程師的研替申請。

除一般科技業之外，亦有醫療、機械、遊艇設計業者搶徵才。張篆楷舉例，台灣專業中大型醫療儀器設計製造公司－寶健科技招募電子工程師、醫療儀器開發工程師；佰龍機械廠招募圓、橫機研發、程式設計開發、國外業務助理。

此外，有鑑於大環境的變遷，國內造船與遊艇人才越來越難培養，專業的外銷遊艇設計製造及生產複材產品之公司－嘉鴻遊艇，積極延攬對遊艇產業有極大興趣且願意投入的人才，並提供各項設計專業訓練，透過內部輪調及國外觀摩學習，以期成為頂尖的遊艇設計專才，此次也開招研發設計工程師，盼役男踴躍申請。

張篆楷說，研替提供多元服役管道，近3年報名選服研發替代役者，每年均超過4,000人。除了上述理工科系，凡屬文、法、商等學科者，符合具員額核配資格用人單位計畫書所提的研發專長需求及資格，亦可參加甄選。有意願的準役男們可以依據興趣、專長及早準備。

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