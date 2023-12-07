范冰冰人脈超廣！合影馬來西亞下任國王 足跡遍及東南亞
曾被捲入逃稅風波的范冰冰，今年復出後在亞洲各國都留下倩影，近期更積極參加東南亞的活動，例如本月2日參加新加坡國際影展（Singapore International Film Festival），而大馬下任國王在昨（6）日在社群平台上曬出和范冰冰的合照，引發熱議。
國際中心賴正琳／綜合報導
范冰冰和大馬下任國王、現任柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）在6日曬出合照，只見范冰冰身穿亮粉色洋裝，手捧著伊布拉欣的書，伊布拉欣也為她在書上簽下名字留念，超狂的人脈引起關注。伊布拉欣在今年10月底當選第17任國家元首，2024年1月31日他將繼現任元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）後成為下一任國王。
范冰冰挺過2018年的中國稅務案，當時她被中國政府罰了將近新台幣40億元的鉅額，不過國際間知名度仍很高，近年來她轉向海外發展，陸續出席多個國際盛事，例如坎城國際影展和新加坡國際影展，近期還登上法國和義大利的雜誌封面。
而當她曬出合照後，也引來馬來西亞網友的熱情支持，紛紛盼望她多來馬來西亞。此次同行的還有范冰冰的媽媽，據悉這次會面是范冰冰的國際經紀人促成，經紀人出生於柔佛州，因此對馬來西亞有特別的情感，而伊布拉欣和范冰冰雙方會面後更是相談甚歡。