米可白遭下藥撿屍進摩鐵！《追分》豬哥揩油 激烈滾床下場慘
米可白在台視《追分成功》飾演廣告行銷公司主管，和客戶應酬時被對方灌酒，沒想到來者不善，竟趁米可白不注意時在酒裡下藥，並將人「打包」帶回摩鐵意圖不軌。蕭景鴻（阿弟）發覺有異狀，試圖聯繫米可白未果。米可白雖然人迷迷糊糊，但被帶到床上上下其手時還是拼命抵抗。拍攝過程她不斷翻滾，意外引發暈眩症，米可白當場感到天旋地轉、想吐，身體在極度不舒服的狀態下完成拍攝。
記者羅凌筠／綜合報導
米可白事後表示，自己因為本身有脊椎退化的毛病，血管壁比較薄，血液打不上來，加上旅館的床實在太軟不好施力，動作又更大力。暈眩症本身要避免大動作的位移，像是雲霄飛車或高空彈跳等太刺激的運動也要小心，她說：「但我沒有注意到這一點，在床上翻來翻去應該有10多次，最後真的頭暈目眩，非常想吐。」
而米可白劇中在酒精及藥物的雙重催化下，被色狼客戶帶上車，對方並趁她睡死時偷摸手，迷迷糊糊中在床上被脫衣，米可白表示這場戲雖然緊張得要命，但貼心的她擔心對手演員會太有壓力，因此一到現場也跟對方說：「想怎麼樣就怎麼樣，放輕鬆不要想太多。」米可白認為如果給對方太多的限制，在表演上反而讓綁手綁腳。
米可白劇中被灌酒差點被撿屍，她也說：「男生女生都一樣，出門在外就是要保護好自己的安全喔！去自己熟悉的場所，身邊最好有個伴這樣會比較安全。」
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