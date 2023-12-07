快訊／BLACKPINK Jennie分手BTS V！免擔心兵變問題「超前化解」

米可白遭下藥撿屍進摩鐵！《追分》豬哥揩油　激烈滾床下場慘

▲米可白在台視《追分成功》遭客戶下藥，並將人「打包」帶回摩鐵意圖不軌。（圖／台視提供）
▲米可白在台視《追分成功》遭客戶下藥，並將人「打包」帶回摩鐵意圖不軌。（圖／台視提供）

記者羅凌筠／綜合報導

米可白在台視《追分成功》飾演廣告行銷公司主管，和客戶應酬時被對方灌酒，沒想到來者不善，竟趁米可白不注意時在酒裡下藥，並將人「打包」帶回摩鐵意圖不軌。蕭景鴻（阿弟）發覺有異狀，試圖聯繫米可白未果。米可白雖然人迷迷糊糊，但被帶到床上上下其手時還是拼命抵抗。拍攝過程她不斷翻滾，意外引發暈眩症，米可白當場感到天旋地轉、想吐，身體在極度不舒服的狀態下完成拍攝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲米可白（右）在台視《追分成功》誤入應酬陷阱，差點失身。（圖／台視提供）
▲米可白（右）在台視《追分成功》誤入應酬陷阱，差點失身。（圖／台視提供）
米可白事後表示，自己因為本身有脊椎退化的毛病，血管壁比較薄，血液打不上來，加上旅館的床實在太軟不好施力，動作又更大力。暈眩症本身要避免大動作的位移，像是雲霄飛車或高空彈跳等太刺激的運動也要小心，她說：「但我沒有注意到這一點，在床上翻來翻去應該有10多次，最後真的頭暈目眩，非常想吐。」

▲米可白有脊椎退化的毛病，拍戲滾床單引發暈眩症。（圖／台視提供）
▲米可白有脊椎退化的毛病，拍戲滾床單引發暈眩症。（圖／台視提供）
而米可白劇中在酒精及藥物的雙重催化下，被色狼客戶帶上車，對方並趁她睡死時偷摸手，迷迷糊糊中在床上被脫衣，米可白表示這場戲雖然緊張得要命，但貼心的她擔心對手演員會太有壓力，因此一到現場也跟對方說：「想怎麼樣就怎麼樣，放輕鬆不要想太多。」米可白認為如果給對方太多的限制，在表演上反而讓綁手綁腳。

米可白劇中被灌酒差點被撿屍，她也說：「男生女生都一樣，出門在外就是要保護好自己的安全喔！去自己熟悉的場所，身邊最好有個伴這樣會比較安全。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

米可白曬性感背心辣照！被抓包修圖「牆壁歪了」　她6字大方回應

米可白崩壞照流出！床戰4回合出事　「眼前一片黑、噁心想吐」

米可白空降當主管輾壓老鳥蕭景鴻　《追分成功》開紅盤送粉上萬元

方馨破相臉凹了！停工被虧：家暴嗎　米可白金鐘獎金拿去「結紮」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞