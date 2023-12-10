陳意涵兒痛訴被同學打！她以牙還牙搞笑化解　林品彤奪影后計劃曝

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陳意涵首次演「媽媽」角色，在戲裡照顧過動症女兒「小曉」，經常呈現出情緒崩潰的狀態；而私底下的她卻是一名「格外冷靜」的母親：「我是屬於理性那種人，不太會理智斷線，（遇到小孩抓狂時怎麼辦？）我會離開一下或是冷眼旁觀。」透露自己的孩子些許也有遺傳到她的冷靜，沒出現過「躺地吵鬧」的情形，但陳意涵也希望大家看見這樣的狀況時，不要太苛責父母親。
「我兒子就會說誰誰誰打他！」還在就讀幼兒園中班的兒子，回家經常會向陳意涵抱怨同學走路動作太大撞到他，向來古靈精怪個性的陳意涵也搞笑回：「那你就跟他那樣手一起搖，就不會被他撞到啦！反正就是每次回來都講這些，我都用玩笑話帶過，我也不知道怎麼處理。」其實陳意涵與老師意見一致，認為孩子們並沒有意識要「惡意欺負人」，更多的是拿捏不準動作大小導致。
教育重點在生活技能 陳意涵打工經歷豐富
「我比較想教會他們生活技能，而不是專業技能！」陳意涵在家中常教孩子們種菜、裹麵粉等生活能力，對於孩子的未來沒有硬性規劃：「我小時候就是一個功課很爛的學生，我從十幾歲就開始打工（賺學費），賣過衣服、鞋子、可麗餅、房子，也去餐廳和吧台工作過，這些技能讓我在生活方面過得很好。」透過自身成長經歷，陳意涵相信對孩子最好的教育方式，便是讓他自然的體驗人生，而非強制補習學才藝課。
12歲拿金馬影后！童星林品彤：沒有壓力大的問題
年僅12歲的林品彤以本片獲頒金馬獎影后，成為史上最年輕的最佳女主角，重提此事她表現得相當冷靜：「拿獎的時候當然就很開心啊！說不完的謝謝！也很驚訝沒有想到。」她坦言，得獎後生活與過往沒有差太多，對於李安導演在慶功宴上盼她以讀書為重，林品彤說：「本來就沒有什麼壓力大，還是以課業為主，就好好念書，我本來也是這樣子想。」
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