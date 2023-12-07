「偶像劇教母」柴智屏盼再掀許光漢旋風 新加坡最大傳媒助陣
偶像劇教母柴智屏旗下的米神國際股分有限公司，今（7）日宣布與新加坡最大媒體集團新傳媒合作開發「奇幻愛情」、「青春成長」、「女性療癒」3種影集類型劇本，這種類型的翹楚包括許光漢《想見你》、南柱赫《二十五，二十一》、宋慧喬《黑暗榮耀》，米神國際與新傳媒瞄準此趨勢，將量身打造劇本，並邀請台、星、港、馬頂級演員加入演出。
記者羅凌筠／綜合報導
柴智屏相當重視此跨國合作計畫，親赴新加坡簽署合作，並與新傳媒首席內容創作官林麗慧會晤，柴智屏表示：「米神國際看重新加坡蘊藏著與國際匯流能量，新傳媒將是重要的戰略合作夥伴，期許能以台灣獨特的影視音文化與新傳媒共創亞洲的頂級華語內容，再造亞洲新星。」她指出：「該計畫盼能成為亞洲造星機，讓計畫裡的每一位新星都能閃亮登場。」
新傳媒首席內容創作官林麗慧表示：「透過與華語娛樂產業中最具影響力的公司之一米神國際的合作，我們將持續不斷創作更新穎且引人入勝的內容，激起新加坡、台灣和其他地區觀眾的共鳴。我們非常期待這次的合作，並希望能在戲劇領域引起一股新浪潮，發掘出下一位亞洲超級巨星。」
柴智屏的製作公司「群星瑞智」聯手遠傳電信、霹靂國際多媒體，以及在國際級影視製作技術與設備受導演盧貝松認可「宏達數位影業」，合資組成｢遠想原創股分有限公司」，旗下成立「米神國際股分有限公司」。
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