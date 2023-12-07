巴布亞紐幾內亞與澳洲簽署安全協議　總理：不會選邊站

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巴布亞紐幾內亞尋求發展經濟，今天簽署這份協議，將透過在治安、國防和司法部門更多援助來加強巴布亞紐幾內亞內部安全。
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，這份協議涵蓋「廣泛的安全範疇」，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則說，這將促進太平洋地區的「區域穩定」。
美國與中國在此地區進行戰略競爭之際，巴布亞紐幾內亞5月與美國簽署國防協議，升級其軍事基地，與此同時，巴布亞紐幾內亞也加強了與中國的貿易關係。
根據5月簽署的協議，巴布亞紐幾內亞允許美國「不受阻礙地」進出其主要海軍基地、港口和機場，但這很快就引發政治上的強烈反對，反對者擔心這個前英國殖民地對外國強權讓出太多影響力。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家葛蘭姆（Euan Graham）告訴法新社，政治上遭遇的強烈反彈最終損及坎培拉的努力，「這也就是到現在才簽的原因，因為馬拉普在美國協議上動用了政治資本，他無法同時與澳洲達成協議」。
馬拉普今天告訴記者，與澳洲的安全協議顯示兩國是「兄弟之邦」，但巴布亞紐幾內亞不會選邊站，將奉行「與所有人為友」的外交政策。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1121207