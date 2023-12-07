Junior恐婚「不想辦了」！求婚林萱瑜快1年 找嘸共識內幕曝光
42歲藝人Junior（韓宜邦）2月向三立小旦林萱瑜求婚成功，今（7）日出席《天道》新卡司發布會，坦言與林萱瑜婚禮規畫快1年，差點不想辦了，「我深聊到後來覺得不要辦，我是非常怕麻煩的人，親友名單要謹慎處理，怕造成有人覺得『為什麼沒找我去』。」
記者羅凌筠／台北報導
Junior剛進劇組拍戲，算算今年找不到時間登記了，「登記還是要有重要的人在場，儀式感辦好，人生比較好過。」被問到林萱瑜急著生子嗎？他說：「生寶寶還沒有準備，她還年輕，不至於焦慮。」兩人私生活還是有謹慎避孕。
40歲未婚的游詩璟相隔4年回巢三立，接戲前才剛跑去凍卵，打排卵針增重5公斤，來到人生最高峰54公斤。平生體重永遠4字頭，原來是游詩璟飲食很自律，都喝無糖咖啡、茶水，1天僅攝取1200大卡，前陣子休息認真調養身體，取出5顆成熟漂亮的卵。
游詩璟單身已經6年，坦言現階段就是「還在找男友」，同劇組的許鈞鈞作證：「她只跟同性姊妹約會。」Junior被拱幫游詩璟作媒，他一口答應：「我會跟別人推薦說，她的卵子很漂亮。」
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