象龜喬納森191歲了！持續締造金氏紀錄 獸醫驚曝：牠可活300歲
現存的最高齡陸生動物！南大西洋的聖赫勒拿群島上，有一隻被奉為國寶的陸龜「喬納森」（Jonathan），牠在今年4月時度過了自己191歲的生日，而獸醫替喬納森檢查後，更吐露驚人的評估結果：「牠可以活到300歲」。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，陸龜「喬納森」被預估出生在1832年之前，比郵票、電話跟照片都還要早出現，牠生存的時期更歷經了美國內戰、維多利亞女王統治時期，以及兩次世界大戰，喬納森則是在1882年時，被帶往聖赫勒拿島上，並一直生存至今，牠見證了世界的各種演變，也成為聖赫勒拿島的國寶，肖像被印在五便士硬幣背面。
而在2019年時，當時喬納森度過了187歲後，就突破了金氏世界紀錄，如今牠還在將這個紀錄向上堆疊，2023年4月時，喬納森也開心地度過了牠191歲生日，是世界上現存最古老的陸地動物。
喬納森專屬獸醫霍林斯日前也向金氏世界紀錄官方透露，雖然喬納森雙眼失明，失去了嗅覺，但行動能力依舊良好，可以在庭院裡自由漫步，「目前的所有跡象都讓我們認為他能夠活到三百歲」。
其實喬納森的真實年齡，可能遠比官方紀錄的191歲還要高，因為1882 年喬納森地答聖赫勒拿島時，牠就已是完全成熟個體（至少50歲），只是因為後來才開始正式紀錄牠的年齡，才未將先前估值計入。