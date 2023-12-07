巷仔內／一國兩制值得台灣參考？香港已展示它的脆弱、不確定性

我是廣告 請繼續往下閱讀
有人說，一國兩制本來就是指香港在不挑戰中國國家主權、安全和發展的前提下，能保有現存政治法律制度的意思，所以不能就此斷定一國兩制是失敗不可行的，在此前提下，一國兩制依然能夠走得長久，值得台灣參考。不過，事實真是如此嗎?
首先，必須認清專制政體和民主政體的不同，不能以正常思維去看待，不能有一味苟安的想法，以為「只要不怎樣，就不會怎樣」；相反的，它只會越收越緊，等到有一天人民發現不對勁，想要吶喊反抗時，可能為時已晚。
再者，從反送中及國安法後發生的一系列清算，就可以看出專制政權的本質，很多人的言行放在民主社會的眼光來看，其實都不能算是犯罪，只是爭取自身權益會有的正常舉止，如在網上發表個人言論、出門參加遊行等，大多與暴力無關。
然而，這些看在北京眼中，無論情節輕重，都會變成好像「十惡不赦」，一律都打成是要顛覆國家政權的大罪，是亂港的黑暴分子，香港特首已完全淪為北京的傳聲筒，完美承襲北京的戰狼風格，試問在這種情況下，有什麼底線是真的不觸碰就會沒事的？
即便是從法治的角度，《禁蒙面法》、《港區國安法》，嚴格來說也都是反送中後的產物，過程爭議極多，法律要怎麼立、有沒有違法，也是北京說了算，其實也屬人治而非真正的法治，法律都由當局隨意操控，更遑論相信「一國兩制的前提」。
以《禁蒙面法》為例，雖然號稱是引用港英時期的《緊急情況規例條例》，實則繞過立法會制訂，未經審議和辯論就倉促上路，破壞了港人最引以為傲的法定程序，建立極權管治的方便捷徑，特別《緊急法》內容用字粗疏，啟動門檻含糊不清，可自由心證解釋何為「緊急」並自行立法，從而製造更多濫灌空間。
講到這，也許還有人會說，「50年不變，不代表2047年後一定會改變」，但若到時香港獨特的特色和身份已經消失，中港之間有無差別，是否還有意義？這種關於身分認同的焦慮感，獨特橋樑地位的消亡，才是香港在50年之期只到一半，就發生大規模社會抗爭的關鍵，而非一味歸咎於外國勢力的擾動。
中共政權本身內部就是高壓、維穩至上的，甚至沒有充分的民意基礎為正當性，只要一點風吹草動，就說是要搞顏色革命。就算不看香港，光看習近平掌權後，中國整體社會的演化，是越來越開放，還是越來越封閉，看看胡錦濤、李克強等人的結局，也已能窺見一二。