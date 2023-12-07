小學生廁所偷吃魔芋爽　毒理專家揭1成分「一吃上癮」：惡夢開始

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營養師許瓊月受訪指出，「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。
而「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來。
招名威日前也在臉書解析魔芋爽讓人「ㄉㄧㄠˊ住」的原因，指出魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是一種多糖類食材，已被人類食用多年，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。
但招名威強調，食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始，直言麻辣、香辣口味魔芋爽，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味，每100公克鈉含量更有1310毫克，「每人每天可攝取的鈉含量也不過2000毫克，吃個兩包就超量了」。
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