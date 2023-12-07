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小學生廁所偷吃魔芋爽　毒理專家揭1成分「一吃上癮」：惡夢開始

▲高雄有小學生躲廁所偷吃魔芋爽，毒理專家招名威揭魔芋爽會讓人有「ㄉㄧㄠˊ住」的感覺，關鍵在其「葡甘露聚醣」成分。（圖／記者徐銘穗攝）
▲高雄有小學生躲廁所偷吃魔芋爽，毒理專家招名威揭魔芋爽會讓人有「ㄉㄧㄠˊ住」的感覺，關鍵在其「葡甘露聚醣」成分。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄有小學生被老師發現躲在廁所裡偷吃「魔芋爽」，也有不少YouTuber、網紅分享試吃心得，直言魔芋爽讓人一吃就「一包一包停不下來」。究竟魔芋爽為何會讓人有「ㄉㄧㄠˊ住」上癮的感覺？毒理專家招名威表示，關鍵在於魔芋爽中一個名為「葡甘露聚醣」的成分，重點是「加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始」。

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《NOWnews今日新聞》 今年8月曾製作「魔芋爽入侵」專題，直擊非法魔芋爽入侵夜市，從通路價差、食品成分及美食味蕾等角度，剖析魔芋爽真面目。每包18公克的香辣口味魔芋爽，有大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、香料（乙基麥芽醇）、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）等至少27種成分。

▲美食家焦志方評魔芋爽，認為其口感似海蜇皮般Q彈。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美食家焦志方評魔芋爽，認為其口感似海蜇皮般Q彈。（圖／記者葉盛耀攝）
營養師許瓊月受訪指出，「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。

而「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來。

▲魔芋爽台灣檢驗合格版。（圖／記者徐銘穗攝）
▲招名威指出，魔芋爽的成分主要是「葡甘露聚醣」，具無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感。（圖／記者徐銘穗攝）
招名威日前也在臉書解析魔芋爽讓人「ㄉㄧㄠˊ住」的原因，指出魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是一種多糖類食材，已被人類食用多年，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。

但招名威強調，食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始，直言麻辣、香辣口味魔芋爽，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味，每100公克鈉含量更有1310毫克，「每人每天可攝取的鈉含量也不過2000毫克，吃個兩包就超量了」。

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