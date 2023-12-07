抖音食物！魔芋爽、牛肉湯泡麵風靡全台 眾許願「東北盒飯」快來
高雄有小學生被老師發現躲在廁所裡偷吃「魔芋爽」，讓「抖音食物」再受矚目！網友細數近期超夯「抖音食物」，有台南幽靈「牛肉湯泡麵」、高雄排隊「煎餅果子」、「肉夾饃」等，好奇問下一個進來台灣的抖音食物會是哪個？不少熟悉對岸美食的網友許願喊「東北盒飯」，盛讚其便宜又大碗，相當實惠。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文「牛肉湯泡麵 煎餅粿子 魔芋爽，接下來呢？」引發討論，網友紛紛細數螺絲粉、冰粉、藕粉、麻辣串串、小龍蝦、酸菜魚、大盤雞、烤包子等對岸食物，「早就進來了」，有人感嘆：「食物無國界，一堆食物外國來的！」
也有不少網友認真許願，點名想在台灣吃到「東北盒飯」，盛讚東北盒飯「份量多又便宜」。近期在抖音、微博、B站、小紅書爆紅的「東北盒飯」是什麼？綜合陸媒報導，東北盒飯價格約在人民幣10元上下（約新台幣44元），30多樣菜色任選3樣菜，飯盒推得冒尖，老闆霸氣喊「管飽」。
抖音擁有超過124萬粉絲的網紅「蟹阿金吖」曾介紹多家「東北盒飯」，當中一家路邊盒飯，「3樣素菜5塊、3樣肉食7塊、2葷1素7塊、1葷2素6塊」，折合台幣約22元至31元，吃得到東北名菜鍋包肉、宮爆雞丁與咕咾肉等爆紅，網友都懷疑「東北肯定有自己的貨幣」。