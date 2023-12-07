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名家論壇》錢震宇／雨傘遮不住的「沒德」

▲衛福部秘書處長許朝程近期遭爆出有婚外情，與女子車震畫面被周刊全程直擊。（圖 ／記者吳嘉億攝，資料畫面）
▲衛福部秘書處長許朝程近期遭爆出有婚外情，與女子車震畫面被周刊全程直擊。（圖 ／記者吳嘉億攝，資料畫面）

文/錢震宇

衛福部祕書處長許朝程爆發婚外情，與女子車震畫面被周刊全程直擊，女子下車，進到許朝程車上，許還用雨傘遮住擋風玻璃，接著車身上下左右晃動，靜止後女子走出車子，回到自己車上。這一幕，全台放送，讓人訝異之餘，也讓民眾大嘆「怎麼又來了」。

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離譜的是，許朝程有妻小，發生婚外情的這名女子也有家室，許朝程挑戰道德底線，私下偷情，還知道要用雨傘遮醜；事發後，卻躲躲藏藏，不像個男人。身為機關首長的衛福部長薛瑞元跟著包庇，還說許朝程公務表現主動積極。

「所以公務表現主動積極，外遇偷情就可以主動積極嗎？」

許朝程身為主管，躲了一整天不說，面對外界質疑眼光，毫不在乎，這樣的官員，敢做不敢當，不僅傷害家人，下屬也懷疑主管的領導風格及人品。衛福部上上下下沒人出面，對於醜聞影響衛福部聲譽也一點都不在意，這就是衛福部，這就是民進黨政府。

「上樑不正下樑歪」，薛瑞元避而不談，是怕大家想起王必勝嗎？負責國人健康、心理衛生的部會，成了偷情外遇的避風港，難怪外界用桃花窟形容衛福部，「整組壞了了」。

不過，也不令人意外。民進黨就是這樣縱容性騷事件。今年6月，民進黨爆發一連串「#MeToo」事件。從「女黨工指控導演輝哥」的性騷指控開始，接著多名黨工和志工紛紛站出來揭露曾受到黨內人士的性騷擾、不公平待遇及性霸凌。

令人遺憾的是，面對這些指控，民進黨不僅未站在受害者立場，反而開始對受害者進行檢討，這真的是民進黨應有的態度嗎？半年過去了，民進黨真有學到教訓嗎？真有徹底改過嗎？看起來是完全沒有。

民進黨不停爆出道德缺失的行為，從MeToo性騷擾到不倫戀、外遇、上酒店，到現在官員偷情車震。民進黨的遮羞布被掀開後，臭不可聞，情慾、金錢、權力的流動也一一被揭開，鄭文燦、梁文傑、趙天麟、張志豪哪一個不是，民進黨面對外界檢視總是輕描淡寫，賴清德面對一樁又一樁的桃色醜聞總是避重就輕，彷彿在民進黨內這些事情不算事情，放縱的後果就是讓酒色財氣充斥綠營。

這個黨的水準跟道德真的低下到這個地步，連出來譴責的聲音都沒有，性平部可以廢了。

「性平是民進黨的價值，也長期與社會各界一起努力，民進黨不會退卻，嚴肅的面對每一個性平案件，不會因為考量到因為選舉的因素，而有任何改變。」賴清德的這句話，現在聽來格外諷刺。

不信大家試試看，現在上網只要打「桃花黨」就會出來民進黨。這不是美譽，更不是好事，民進黨絲毫不在意這樣的稱號，上酒店、喝花酒的官員、黨工照樣我行我素，我相信離譜的還不只這些。

許朝程還懂得用雨傘遮住醜陋的行為，賴清德現在連雨傘都不遮了。

民進黨大推美德配，到處講「美德贏台灣」，殊不知民進黨形象早已崩壞成「沒德淫台灣」。




●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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