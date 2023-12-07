易遊網推「環島之星x阿里山英迪格」保證最超值　最低每人7490元

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行程安排旅客入住精品房，每間客房都有私人陽台，在房內就能享受山間芬多精，夜晚欣賞唯美星空，晨間一睹日出風采，感受愜意無比的觀景享受。參加全包式主題行程的旅客，將安排飯店一泊二食享用「ton‘u kitchen栗餐廳」頂級semi buffet，集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族原民料理。
易遊網提到，此次「環島之星夢想號-夢幻潮旅·探訪山鄰」主題行程，鎖定對於講究食宿品質與喜愛文化探索的品味人士所打造，共有12大行程路線供選擇，北中南天天出發，兩人成行。主打推薦【環島之星X阿里山英迪格酒店 茶席體驗．石棹步道群2天】，深入茶鄉來場古厝正統茶席體驗，品嚐以阿里山茶入菜的特色饗宴，感受茶職人的手感溫度，還可漫步於被群山環繞的五星級步道「石棹步道群」，冬天來訪還有機會看到壯闊雲海和琉璃光絕美景色，每人15,500元起。
【環島之星X阿里山英迪格酒店 冠軍咖啡．逐鹿部落2天】品嚐獲獎無數的「鄒築園」世界級冠軍咖啡、享用以阿里山小葉紅茶與柴魚湯製作的茶泡飯定食、還有到阿里山逐鹿部落近距餵食梅花鹿等行程內容，每人17,500元起。
還有【環島之星X阿里山英迪格酒店 達娜伊谷．游芭絲鄒宴2天】，能造訪有忘憂谷之稱及有絕美吊橋的「達娜伊谷自然生態公園」，並安排於「游芭絲鄒宴餐廳」，每人16,750元起。另外還有4日環島遊行程，像是【環島之星X阿里山英迪格酒店 梅山觀音瀑布．台南晶英．太魯閣晶英4天】，全程安排入住五星級奢華酒店、探訪封閉逾23年終於重啟開放的人間仙境「觀音瀑布」、大啖名人推薦的台南必吃溫體牛肉火鍋「三大牛肉火鍋」以及前往大魯閣欣賞鬼斧神工的九曲洞奇景，每人32,900元起。凡預訂此主題行程，還可享飯店酒吧「'aveoveoyu」調酒買一送一。
還有高CP值的自由行行程，【環島之星X阿里山英迪格酒店．潮遊山林自由行2天】包含來回車票、飯店一泊一食與租車36小時，原價每人8,500元起，前100名預訂的旅客，不僅可享有每人7,990元起的限量超甜價，於12月20日前下訂，輸入折扣碼「ezdream1500」每單還可再折1,500元，換算下來每人最低只要7,490元，比交通、飯店分開訂，最高直接激省2,500元！此外，還可享「ton‘u kitchen栗餐廳」飯店晚餐85折(原價每人3,180元+10%)以及「’aveoveoyu」酒吧調酒買一送一的專屬優惠。
可樂旅遊同樣有包裝阿里山賞櫻行程，包含「阿里山櫻紛飛」2日遊，將帶領旅客體驗阿里山浪漫櫻花美景，亦將走訪嘉義中埔落羽松秘境，以及梅山公園如春雪般的梅花，一次欣賞季節限定之三大美景，2日遊售價每人3,288元起。也因應1月底起台灣賞櫻季節，推出「武陵浪漫櫻花季」，保證能入園，1日遊部份最低每人1,799元起；2日遊武陵賞櫻行程自由行，12月15日前早鳥報名付款，第2人現折666元。