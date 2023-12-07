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好羨慕！這3所大學12/25開始放寒假、史上最早　放54天直逼暑假

▲ 台大、台師大、台科大組成的台大系統，預計12月25日開始放寒假，寫下史上最早放寒假紀錄。（圖／台師大提供）
▲ 台大、台師大、台科大組成的台大系統，預計12月25日開始放寒假，寫下史上最早放寒假紀錄。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台大、台師大、台科大組成的台大系統，採用一學期16週學制，預計12月25日開始放寒假，不但寫下史上最早放寒假紀錄，3校放到明年2月16日，加上前後週末假日，等於放了58天，直逼暑假天數，同樣成為史上最長寒假。

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《大學法》規定，大學一學期為18週，對比國外15至17週稍多，為與國際接軌，配合大多數國家的學制，越來越多大學向教育部申請每學期減為16週，台師大、台大已於111學年率先實施，台科大於112學年正式實施，因此今年寒假將從12月25日開始放假，讓外籍生能回家歡度耶誕節慶，成為史上最早放寒假的學校。

而3校都放到明年2月16日結束，寒假長達54天，若加上放假前後的週末4天假日，等於放了58天，長度幾乎和暑假差不多，也成為史上最長寒假。

台師大指出，因為推動一學期16週，今年第一學期在9月第一週開學，並在聖誕節前結束，從12月25日開始放寒假，明年2月16日結束，時間長達54天，和去年一樣；但一方面要和國際接軌，一方面又要遷就台灣的春節時間，在決定放假日期上遇到挑戰，若和國際接軌，第二學期應該從2月第一週開始，但台灣春節時間不固定，明年得到2月19日才正式上課（2月7日到15日春節，17、18為週末）。

針對學期縮短、寒暑假變長，學生理應感到開心，但一名台大生及台師大學生施信豪曾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，大部分教師還是把原本18週的課程內容，壓縮至16週來上，學生在學期間的壓力反而變大、很少有放鬆的時候，且剛開學沒多久就要期中考、緊接著又要期末考，節奏相當緊湊。

台大電機資訊學院長張耀文也說，正常16週還好，若遇到國定假日，課程再縮短，就會比較頭痛，台灣學生不喜歡補課，認為放假就是賺到，因此他會折衷，以錄製影片方式，讓學生自行觀看，學生接受度也比較高，建議教師以線上、數位課程因應。

至於學生是否會因為寒暑假變長，就變得更懶散？張耀文建議，大學生不該把暑假當成是放假，而是除課程學習外，也要透過工讀、壯遊、當志工等，進行多元的人生體驗、豐富大學生活；另外，國內暑修風氣不如國外，暑假鐘點費太低，對教師無誘因，大多教師暑期開課都在「做功德」，通常都是為了被當的學生開課或提供大一先修課，不夠多元，有點可惜。

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