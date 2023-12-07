好羨慕！這3所大學12/25開始放寒假、史上最早　放54天直逼暑假

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而3校都放到明年2月16日結束，寒假長達54天，若加上放假前後的週末4天假日，等於放了58天，長度幾乎和暑假差不多，也成為史上最長寒假。
台師大指出，因為推動一學期16週，今年第一學期在9月第一週開學，並在聖誕節前結束，從12月25日開始放寒假，明年2月16日結束，時間長達54天，和去年一樣；但一方面要和國際接軌，一方面又要遷就台灣的春節時間，在決定放假日期上遇到挑戰，若和國際接軌，第二學期應該從2月第一週開始，但台灣春節時間不固定，明年得到2月19日才正式上課（2月7日到15日春節，17、18為週末）。
針對學期縮短、寒暑假變長，學生理應感到開心，但一名台大生及台師大學生施信豪曾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，大部分教師還是把原本18週的課程內容，壓縮至16週來上，學生在學期間的壓力反而變大、很少有放鬆的時候，且剛開學沒多久就要期中考、緊接著又要期末考，節奏相當緊湊。
台大電機資訊學院長張耀文也說，正常16週還好，若遇到國定假日，課程再縮短，就會比較頭痛，台灣學生不喜歡補課，認為放假就是賺到，因此他會折衷，以錄製影片方式，讓學生自行觀看，學生接受度也比較高，建議教師以線上、數位課程因應。
至於學生是否會因為寒暑假變長，就變得更懶散？張耀文建議，大學生不該把暑假當成是放假，而是除課程學習外，也要透過工讀、壯遊、當志工等，進行多元的人生體驗、豐富大學生活；另外，國內暑修風氣不如國外，暑假鐘點費太低，對教師無誘因，大多教師暑期開課都在「做功德」，通常都是為了被當的學生開課或提供大一先修課，不夠多元，有點可惜。