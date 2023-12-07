聖誕節禮物收到「成人用品」！9成台灣人會留著用 高於韓國43%
12月進入聖誕節、跨年的聚會旺季，除了聚餐也會交換禮物讓節慶充滿儀式感。在男士市場討論度相當高的日本成人用品品牌TENGA，今（7）日就公布「贈禮行為大調查」的最新趨勢報告，其中過半數的人都不知道怎麼挑禮物，且收到「不喜歡」的禮物時，有9成都不會勉強自己使用，大多都是冷處理放著。同時，也針對自家品來進行亞洲市場調查，統計發現，有高達9成的台灣消費者在收到TENGA會實際使用，遠高於韓國的43%。
記者周淑萍/綜合報導
TENGA在聖誕節前夕公布「贈禮行為大調查」的最新趨勢報告，結果顯示，有5成以上的消費者在選購禮物時，最困擾「不知道挑選什麼禮物」「不清楚對方的需求或喜好」；有3成以上的人煩惱於「花太多時間構思要買什麼禮物」。而其中有2成的男性則是對於「挑選異性的禮物」感到困擾。
此外，7成的人表示「用不到的」禮物，令人感到困擾。而有高達9成的人表示，收到不喜歡的或不想要的禮物時，會選擇「不處理、就放著」或「轉送他人」。同時，TENGA針對亞洲市場調查，有高達九成的台灣消費者在收到TENGA商品後會實際使用，遠高於韓國的43%。顯示台灣民眾對於成人用品的接受度逐年提高。
官方受訪表示，自家的派對桶、禮盒類型的產品每到交換禮物的季節時業績都會暴增，至少都會有翻倍的成長。為了炒熱氣氛，TENGA應景推出「聖誕節禮物活動」，打造許願聖誕樹，並結合充滿驚喜的真心話貼紙機，即日起至12月24日，只要參加指定活動就可獲得小禮物。