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IKEA年終狂殺5折！盤點4大激省亮點：餐巾紙19元、聖誕鯊鯊必收

▲IKEA大台北地區的滿額加碼抽獎活動，除了最高獎項2萬元購物金，獎品還有身穿聖誕裝的超可愛鯊鯊玩偶。（圖／IKEA提供）
▲IKEA大台北地區的滿額加碼抽獎活動，除了最高獎項2萬元購物金，獎品還有身穿聖誕裝的超可愛鯊鯊玩偶。（圖／IKEA提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

年底汰舊佈新快衝，IKEA限時「年終瘋狂購」下殺5折優惠，即日起至12月27日前限定，有破百項商品優惠，除了大型傢俱現省5000元外，還有聖誕精選商品也降價，包括原價49元的餐巾紙，特價19元入手，還有滿額免費送「鯊鯊醬料碟」活動，大台北地區的滿額加碼抽獎活動，獎品還有身穿聖誕裝的超可愛鯊鯊玩偶，《NOWnews今日新聞》盤點4大亮點清單，可趁特價入手需要的居家小物。

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🟡IKEA年終瘋狂購4亮點

📌亮點1：激省清單TOP3 

KEA於12/7至12/27推出「年終瘋狂購」優惠活動，精選激省清單TOP3，包括EKTORP三人座沙發附躺椅，原價2萬1900元，特價1萬6990元、現省4910元，能彈性調整儲物空間，還能將磁鐵吸附在金屬表面，當作記事板使用。

大容量收納空間的黑色BEKANT層架組，原價1萬1900元、特價9990元，現省1910元；白色的BEKANT 收納櫃，原價5990元、特價4190元，現省1800元，寬敞抽屜什麼都能隨手放入，非常適合懶人收納。

▲EKTORP三人座沙發附躺椅，原價2萬1900元，特價1萬6990元、現省4910元。（圖／IKEA提共）
▲EKTORP三人座沙發附躺椅，原價2萬1900元，特價1萬6990元、現省4910元。（圖／IKEA提共）
▲大容量收納空間的黑色BEKANT層架組，原價1萬1900元、特價9990元，現省1910元。（圖／IKEA提供）
▲大容量收納空間的黑色BEKANT層架組，原價1萬1900元、特價9990元，現省1910元。（圖／IKEA提供）
📌亮點2：分店限時優惠

除了全台分店、官網共同的折扣活動外，門市還有兩階段的限時優惠，第一波惠為即日起至12/17止，包含激省5,000元的GODMORGON雙門鏡櫃（原價9990元，分店特價4990元，現省5000元），還有經典熱銷的MALM抽屜櫃／6抽（原價5990元，分店特價3990元，現省2000元）。

第二波優惠為12/18至12/27止，限定優惠好物有窩在家中必備的BINGSTA高背扶手椅 深黃款（原價6490元，分店特價3290元，現省3200元），採用弧形環抱背板，加上高椅背設計，能增加舒適及安全感，搭配一盞立燈與毯子，瞬間打造專屬你的放鬆小角落。

▲經典熱銷的MALM抽屜櫃／6抽（原價5990元，分店特價3990元，現省2000元）。（圖／IKEA提供）
▲經典熱銷的MALM抽屜櫃／6抽（原價5990元，分店特價3990元，現省2000元）。（圖／IKEA提供）
▲BINGSTA高背扶手椅 深黃款（原價6490元，分店特價3290元，現省3200元）。（圖／IKEA提供）
▲BINGSTA高背扶手椅 深黃款（原價6490元，分店特價3290元，現省3200元）。（圖／IKEA提供）
📌亮點3：聖誕節應景小物，最低19元

IKEA聖誕精選商品下殺5折，包括VINTERFINT餐巾紙（原價49元，特價19元）；還有電池式的STRÅLA Led花環（原價999元，特價499元，現省500元）；寒冷的聖誕節，還需要一條溫暖舒適的VINTERFINT萬用毯（原價1499元，特價749元，現省750元），以100%羊毛細膩編織而成，能盡情地窩在沙發上慵懶放鬆，享受美好的冬日時光。

▲IKEA聖誕精選商品下殺5折，包括VINTERFINT餐巾紙（原價49元，特價19元）。（圖／IKEA提供）
▲IKEA聖誕精選商品下殺5折，包括VINTERFINT餐巾紙（原價49元，特價19元）。（圖／IKEA提供）
📌亮點4：大台北指定分店，滿額免費送鯊鯊醬料碟

大台北地區的IKEA四家分店（新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋），12月27日前購買家具家飾單筆消費滿3000元，就送可愛的鯊鯊醬料碟乙組，數量有限送完為止

另外，還可以參加加碼抽獎活動，除了最高獎項2萬元購物金，還有從未販售過的鯊鯊大學T與身穿聖誕裝的鯊鯊玩偶，加聖誕派對外帶餐組獎項等你帶回家。

▲12月27日前購買家具家飾單筆消費滿3000元，就送可愛的鯊鯊醬料碟乙組。（圖／IKEA提供）
▲12月27日前購買家具家飾單筆消費滿3000元，就送可愛的鯊鯊醬料碟乙組。（圖／IKEA提供）
此外，南台灣首間店鋪「DON DON DONKI高雄大立店」於今（7）日正式開幕，增設3大獨家特色專區，包括DONKI SAKE 日本酒、OUTDOOR 戶外用品、COCOKAWAII 可愛專區，戶外用品區首度引進PPIH旗下品牌「greenstage」，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全。此外，DON DON DONKI 高雄大立店獨家販售電動滑板車，不到萬元價格（售價9600元），即可享有更便利快速的行動自由。

▲Donki（圖／記者鍾怡婷攝）
▲DONKI高雄大立店戶外用品區首度引進PPIH旗下品牌「greenstage」，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全（圖／記者鍾怡婷攝）
▲DONKI 高雄大立店獨家販售電動滑板車。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲DONKI 高雄大立店獨家販售電動滑板車。（圖／記者鍾怡婷攝）

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