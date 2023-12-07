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人生會毀掉！存款10萬裸辭玩當沖　投資小白7個月60萬借貸全賠光

▲一名網友大學畢業工作3個月後就辭職玩當沖，沒想到把跟別人借的60萬全部賠光，讓她決定重返職場並戒掉當沖。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名網友大學畢業工作3個月後就辭職玩當沖，沒想到把跟別人借的60萬全部賠光，讓她決定重返職場並戒掉當沖。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

近日一名網友表示，自己大學畢業後找到一份月薪42K的工作，只做了3個月、存款僅10萬元，就毅然辭職，和同學學習當沖，不料僅7個月向家人朋友借的60萬全部賠光，讓她只好重新回到職場、戒掉當沖，並慨歎「不然再這樣下去我人生會毀掉。」

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一名網友在臉書公開社團「當沖勒戒所」，以「千萬不要學我裸辭玩當沖，下場超慘」為題發文。她指出，去年大學畢業後，找到一份月薪42K的工作，但只做了3個月就辭職，起因是看到高中同學沒工作在家當沖，賺了很多，因此開始跟他學習賺錢方法。

該名網友表示，一開始幾個月確實有賺錢，雖然不多，但還能過生活，孰料今年連賠7個月，自己沒本金玩，只能一直借錢，最後在短短7個月把跟親友借到的60萬全部賠光，出慘痛代價後，她重新回到職場並戒掉當沖，「不然再這樣下去我人生會毀掉。」

該名網友說，目前的欠款包含爸爸的15萬、媽媽的10萬、姊姊的5萬、幾位朋友共15萬和男友的20萬元，並提到高中同學玩得更大，至少賠了200萬，但對方家人會給錢，所以仍然開著保時捷吃香喝辣的。

該文一出，引發網友熱議，「存款10萬也敢辭職」、「才10萬就當沖」、「誰給妳的勇氣」、「你不是當沖的料，要怪你技不如人，總結還是上班吧」、「這就是含金湯匙跟免洗湯匙的差別」、「重點是高中同學家裏有錢才能賭博」。

關於裸辭風險與條件，1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要是看年紀與存款，1111人力銀行曾做過一項調查，上班族認為擁有474萬可快速變現的流動資金，就算是有錢人，但有4.8%認為只要有10萬就算有錢，另外，大學剛畢業的新鮮人，年輕有本錢，可以輕易回到職場，算是以60萬買一個人生教訓。

1111人力銀行調查指出，高達48%上班族擁有正職工作之外的第2份收入，其中58%是打工兼職、40%擁有投資獲利帶來的被動收入。

對於投資建議，曾仲葳說，上班族缺乏大筆資金，不論是買房、投資理財，宜以時間換取金錢及獲利，一定要有正職、穩定的收入，將投資理財視為第2份收入，且一定要用閒錢投資，千萬不要去借貸，謹記先求穩再求多賺。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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