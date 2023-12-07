以色列攻擊致路透社記者喪生 國際特赦：須依戰爭罪調查
國際特赦組織(Amnesty International)今天(7日)表示，以色列10月13日在黎巴嫩南部的攻擊行動導致路透社記者阿布杜拉(Issam Abdallah)身亡以及其他6名記者受傷，此事件可能是對平民直接發動的攻擊，必須以戰爭罪調查。
文／中央廣播電臺
人權觀察組織(Human Rights Watch)在另一份聲明中說，以色列的2起攻擊行動「明顯的是針對平民的故意攻擊，因此是一項戰爭罪」。
一項在今天公布的路透社調查發現，一名以色列坦克士兵從以色列快速的發射2枚砲彈，造成阿布杜拉身亡，以及另外6名記者受傷。當時這些記者正從遠處拍攝跨越邊境的砲火。
根據無國界記者組織(Reporters Without Borders, RSF)，已有58名記者在以色列對加薩的戰爭中喪生，其中14人是在執行任務時遇害。加薩衝突也蔓延到黎巴嫩與以色列的邊境地區，自10月7日以來，以色列和黎巴嫩真主黨(Hezbollah)部隊一直在邊境地區交火。
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