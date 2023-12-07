沒便宜可撿了嗎？日圓換匯回0.22字頭　專家建議有需求可多換一點

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也因為日本央行總裁及副總裁相繼放「鷹」，市場預期日本央行貨幣政策很快就會轉向，甚至可能在這個月利率決策會議就會有所決定，目前認為日本央行這個月就會結束負利率政策的機率一度接近45%，可是前兩天預測機率只有3.5%，這也推升日圓應聲大漲，今日從147.31一路衝上144.53兌1美元，目前拉回至145.16附近震盪。
至於新台幣兌美元則因市場觀望美國非農就業數據，呈現狹幅震盪，新台幣兌美元終場收31.529元，小貶2.4分，也連續3個交易日收貶，並創逾1周新低。根據央行統計，以台北外匯市場下午4點收盤價來看，主要貨幣兌美元升貶互見，但以日圓升值0.86%最猛，人民幣及越南盾則小升0.02%及0.01%，韓元則貶值0.92%，新台幣及歐元則都貶0.08%，星幣也貶值0.1%。
也由於日圓大升、新台幣連3貶，日圓兌新台幣換匯價也回升至「0.22字頭」，台灣銀行日圓現鈔掛牌賣出價收在0.22元，哈日族也擔心沒有便宜日圓可撿了？
外匯專家李其展今日受訪時則表示，日圓會突然大幅升值與市場押注日本貨幣政策將轉向有關，加上歐美經濟走弱明年可能要開始降息，導致日圓在亞幣中觸強，當然，日本也有升息條件，畢竟日本通膨已連續1年維持在3%以上。雖然他認為，日本貨幣政策可能沒這麼快轉向，但市場甚至認為12月19日日本央行開會就會有動作。
也因此，李其展表示，現在日圓兌美元將挑戰前波高點144.4價位，如果有撐，那可能還有機會買到便宜日圓，如果衝破144.4，接下來日圓可能進一步上看140，就不會有這麼低的日圓可換。
對於明年農曆年前有出國旅遊日幣需求的人，李其展建議，現在可以多換一些，如果過年後才有換匯需求，可以再等看看，除觀察明日美國公布的非農就業數據表現，還有接下來美國聯準會及日本央行利率決策是否再升息，如果日本央行真的政策轉向，日圓換匯就不可能再有之前那麼低的價格。