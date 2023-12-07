反歧視公聽會邀身障者現身說法！教團：增輔導資源、落實品格教育

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范雲要求教育部參考國際經驗，深入研究歧視形成的原因，並提出教育解方，不只依據國教、高教、終身教育，課綱、課程、師培來區分，而是看見系統性問題及根源。
范雲強調，學校及教育部必須善用現有性平、人權教育資源，與學生、教師、公務體系開啟對話、傳達平等價值，看見差異，看見不同群體處境的多元與交織。
另外，在人權、貧窮教育面向，范雲說，去年底開始推動社會救助法修法，過程中發現貧窮教育的缺乏，導致公務體系從基層到高層，都容易落入防弊思維，而非從弱勢者的權利保障出發，造成有需要的國人被政府拒於門外的結果。
服務無家者的芒草心協會秘書長李盈姿舉例，一個無家者，可能是受暴婦女被迫離開家庭、可能是多元性別與家庭成員無法和睦相處、可能是在職場遭受霸凌，這些多元的處境，都需要被社會、政府看見。
身為身障者的自立生活聯盟理事長林君潔也說，一個重度障礙學生，在家可能需要照服員，在學校需要特教助理員，然而若在家需要讀書時，或在學校有如廁需求時，誰來協助？兩種資源體系如何整合？
國教盟青年部代表李雨函表示，以長期服務脆弱家庭孩童的觀點，學校應加強心理諮商服務，提供這些不利處境學生心靈抑或實際求學上的支持，並且加強適性教育以及多元的職涯輔導，否則多數脆弱家庭的孩子仍難融入在群體之中，進而增加被霸凌的風險，甚至孩子最後走向自暴自棄，造成惡性循環。
范雲呼籲，體制內到體制外，都極為需要反歧視教育，她要求教育部與衛福部跨部會合作，透過反歧視與貧窮教育，將人權公約的精神，擴散到社會意識與社政人員的業務訓練，以強化現行福利政策的落實。
國教盟建議學校落實品格教育，校園性平、霸凌事件的加害者，很可能就是過去的受害者，應共同思考「如何修復傷害」「如何避免類似傷害再度發生」，一起尋求「修復式正義」才是根本之道；並強化家庭教育，首要之務需要提高家庭教育的行政層級，並增加預算，建立一套有系統的家庭影響評估，其次是落實國、高中家庭教育課程，大學通識課有婚姻、家庭必修課。