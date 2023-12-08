聖誕跨年夜不孤單！緩緩、醜白兔、喵喔發聖誕禮物在beanfun!

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，2023的最後3天beanfun! 「創作者神隊友」社團還能抽創作者的周邊禮包等好禮，邀請熱愛圖文創作的粉絲們一起跨年倒數，線上迎接嶄新2024年！
圖文插畫迷必下手! 地表最強圖文插畫
家限定手機桌布只在 beanfun! 領取
beanfun! 創作者神隊友為回饋這一年來粉絲們對創作者的支持與愛戴，12/8至12/31止，凡加入圖文插畫家緩緩、醜白兔、喵喔MYAOWL的beanfun!社團，並於指定貼文按讚、留下指定留言，即可獲得各創作者所設計3款不同的耶誕跨年限定手機桌布，2024年就讓手機桌布煥然一新吧！
自己聖誕禮物自己爭取! 一起SHOW分享禮物照
就有機會獲Switch與iPhone14
還在為聖誕節交換禮物拿到奇怪禮品而苦惱嗎? beanfun! 為你化解憂愁，於12/18-12/31在beanfun! 一起SHOW聖誕展間分享「收到最新奇的聖誕禮物」照片，按讚數最高票可獲得Nintendo Switch乙台。此外，一起SHOW展間熱度若達500，就抽3位王品牛排全省通用餐券，熱度達800以上，再抽1支iPhone14，趕快呼朋引伴，為你分享的禮物照拉票吧！
緩緩、醜白兔、喵喔跨年不缺席
與您一同線上歡慶抽周邊大禮包
12/29-12/31倒數三天，beanfun! 【創作者神隊友】社團將釋出超卡哇伊的倒數貼文，粉絲們只需加入社團、按讚並在指定貼文上留下祝賀語，即有機會獲得「價值$1,000 創作者禮包 」、「價值$500 創作者禮包 」、「數位2024迎新蒐藏賀卡」與「創作者桌曆 」等好禮，絕對不讓你空手而歸，開開心心迎接嶄新的2024年。
【beanfun! 聖誕跨年月】活動資訊
活動日期： 2023/12/8 (五) - 2023/12/31(日)
beanfun! 聖誕跨年月活動網頁：https://bean.fun/jJTP4
創作者神隊友IG帳號：https://www.instagram.com/bfcreators/