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美「騙子議員」變網紅！遭踢出國會後改拍短片　收入超過議員年薪

▲美國國會1日進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）趕出國會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國會1日進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）趕出國會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯（George Santos）自去年期中選舉當選後爭議不斷，日前更遭眾議院開除，成為美國近20多年來首位被驅逐的國會議員，不過桑托斯在離開眾院後的生活也相當灑脫，不僅自稱「前國會偶像」開始經營自媒體，更進軍客製化影片市場，替粉絲與支持者獻上生日祝福、分享健身概念或狠酸其他政治人物。

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現年35歲的「騙子議員」桑托斯日前遭國會驅逐，成為20多年來首位被驅逐議員，也是史上第6位；失去政壇地位後，近日他改進軍提供客製化名人影片的影片網站Cameo，還將錄製的每部影片定價200美元（約6297新台幣）。

紐約州眾議員桑托斯（George Santos）接連遭人踢爆謊稱有猶太血統、學經歷造假，涉嫌挪用政治獻金享受生活，包含拿來購買成人影片網站OnlyFans會員和肉毒桿菌等，最終被以2/3贊成踢出國會，同黨之中還有105人投下贊同票，成為美國史上第6名遭驅逐的眾議員，同時身上還背負著至少23項聯邦起訴罪名。

不過被眾院開除才不到1週，他就另尋生計，加入了疫情期間快速增長、由明星或網紅販售客製化拍攝影片的「Cameo」市場，以「前國會偶像」、「被紐約市驅逐的國會議員」等稱號出售自行拍攝的影片，且生意竟大受歡迎，每部一分鐘的影片陸續飆破400美元，相當於新台幣1.2萬元。

Cameo創辦人兼執行長加拉尼斯（Steven Galanis）接受美媒採訪時透露，起初桑托斯定價每部影片只有75美元，且並未開放過多訂單，但在媒體大量負面報導下，要求客製化影片的績效竟然替桑托斯賺取超過6位數的收入，這比國會議員一年的薪水17.4萬美元還要高。

翻閱網站紀錄，桑托斯的影片內容許多為了粉絲要求量身打造，例如簡單的自我介紹後獻上生日祝福，或是給予鼓勵打氣如「別讓酸民影響你，被討厭就代表你做對了某些成就」，此外他還有意參加真人實境節目《與星共舞》（Dancing with the Stars），顯然被踢出國會後並未因此消沈。

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