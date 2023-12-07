美「騙子議員」變網紅！遭踢出國會後改拍短片　收入超過議員年薪

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紐約州眾議員桑托斯（George Santos）接連遭人踢爆謊稱有猶太血統、學經歷造假，涉嫌挪用政治獻金享受生活，包含拿來購買成人影片網站OnlyFans會員和肉毒桿菌等，最終被以2/3贊成踢出國會，同黨之中還有105人投下贊同票，成為美國史上第6名遭驅逐的眾議員，同時身上還背負著至少23項聯邦起訴罪名。
不過被眾院開除才不到1週，他就另尋生計，加入了疫情期間快速增長、由明星或網紅販售客製化拍攝影片的「Cameo」市場，以「前國會偶像」、「被紐約市驅逐的國會議員」等稱號出售自行拍攝的影片，且生意竟大受歡迎，每部一分鐘的影片陸續飆破400美元，相當於新台幣1.2萬元。
Cameo創辦人兼執行長加拉尼斯（Steven Galanis）接受美媒採訪時透露，起初桑托斯定價每部影片只有75美元，且並未開放過多訂單，但在媒體大量負面報導下，要求客製化影片的績效竟然替桑托斯賺取超過6位數的收入，這比國會議員一年的薪水17.4萬美元還要高。
翻閱網站紀錄，桑托斯的影片內容許多為了粉絲要求量身打造，例如簡單的自我介紹後獻上生日祝福，或是給予鼓勵打氣如「別讓酸民影響你，被討厭就代表你做對了某些成就」，此外他還有意參加真人實境節目《與星共舞》（Dancing with the Stars），顯然被踢出國會後並未因此消沈。