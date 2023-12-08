台灣籃球倒退嚕！20年狂跌44名　假球案、球員保障等議題須被正視

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莊瑞雄指出，今年亞運男籃培訓隊在加入培訓隊後，卻發現要打的比賽比預期的還多，甚至還要飛到日本比賽；瓊斯盃國手竟然也沒有保險，最後在跨聯盟邀請賽也退賽。7月初時因為日本行的培訓隊僅帶1位防護員，他立即要求體育署增加員額，也感謝部長與署長豪爽的答應，並指示未來10人以上代表隊至少要配備2名防護員。
他接著表示，要配備幾名防護員應該要有更科學化的依據，根據參賽的賽事層級、運動強度、項目來做分別設定；此外，他本來建議情蒐人員也要增加，當初體育署說全力支持，但下面的協會沒報上來也枉然。大會都會有證件的人數限制，但不該是自我限縮情蒐人員的理由，自行購票進場都是一種變通。
教育部長潘文忠回應，他理解也清楚立委的建議與意思，後續未來奧運也將採取設立中繼站的模式提供選手更多的支援，也將針對後勤的組成納入國家運動科學中心的角色來進行專業評估。
莊瑞雄接著表示，像是瓊斯盃賽事到底什麼時候能夠避免9天打8場等問題，因為質詢時間只有四分鐘來不及問，但國手要有保險這是最基本的，也建議教育部協助職籃工會比照職棒經驗與協會進行簽署運動員參與培訓隊權益保障等協約，提供國手們更多的保障。
另外，簽賭假球案延燒不斷，過去職棒有這麼多前例，為何教育部及體育署沒有想到要先部署到這一塊的防範？此外，該如何避免組頭提前在選手學生階段就滲透、部分被判刑且遭處分終生不錄用的人士，卻還能夠以各種名目例如顧問、志工等繼續參與球隊運作，應要一併注意且畫出紅線到底在哪。
召委范雲表示，因質詢時間已超時，裁示部長後續會後再進行回覆。
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