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台籃失速列車／少了主帥「鳥總」許智超運籌帷幄　中信兩戰皆敗

▲教練許智超因捲入婚外情事件，遭中信金融管理學院暫停教練行政職務。（圖／大專體總提供）
▲教練許智超因捲入婚外情事件，遭中信金融管理學院暫停教練行政職務。（圖／大專體總提供）

NOWnews/綜合報導

開局暖機稍慢，第一節19：22落後給中信學院，非虎尾科大睽違6年重返一級、開季6戰來首度讓對手領先，但實力仍是王道，第二節拉出35：13後，一切回歸基本面， 104：73虎科連4場破百、笑納6連勝，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第二階段，持續獨孤前行。

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中信主帥許智超陷入婚外情風波，暫時交出兵符，而沒有許總的運籌帷幄，球隊近期吞下2連敗，第二階段目前戰績2勝4敗，在16支球隊中暫居第13，陷入保級危機。

虎科本階段末役將逢南應科大，7連勝形同已買保單，但教練盧譽誠說，不會輕視任何球隊，一貫態度迎接比賽，特別是加速本土球員的成長，三名先發大一菜鳥連戰6場後，多少得調適，今天主控林明暐只打17分鐘，且腳有點痠，就意味得調整一下。

話鋒一轉，盧譽誠說，土洋合計18人，因應如有任何狀況，公司同意延聘兩名防護員，大抵各隊僅見，尤其UBA，用意在保護球員，讓他們以最佳狀態比賽，可謂用心良苦。

至於外援問題，老生常談，盧譽誠說，他的用兵不變，原則上仍是兩人同時上場，下季UBA外援政策可能有改，須提前因應，外加既有5人下季僅2人可續打，另3人都超齡，讓他的調度多些思考空間。

傷兵方面，膝傷動刀後的大三後衛王鈞聖，儘管已復健得差不多，且開始在動，但短期內恐仍不宜碰撞，因而得再觀察一陣子，一個月後的下一階段，會視情況決定是否讓他正式回到球場。

王鈞聖說：「我已好得差不多了，這幾天跟著練，跑跳大致OK，也不覺得疼痛，但節奏、感覺仍未完全回來，即便很想重返球場，恐得再一陣子，因教練不太可能冒險，讓我就這樣上場。」他強調，縱然真的很想打，還是得尊重防護員的意見、教練的安排。

虎科上場的3外援的喬納森23分18籃板，連6場「雙十」，馬克斯20分、希圖12分，本土大一菜鳥劉建平先發24分鐘16分7籃板4助攻，悉為開季最高，外帶2抄截，柯舜凱11分。

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