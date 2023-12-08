糗！誤以為畫面還沒切回 BBC主播調皮「比中指」全放送
知名外媒《英國廣播公司》（BBC）1名女主播莫西里（Maryam Moshiri），近日在進行播報工作時，因誤以為畫面還沒切回，便對著鏡頭比中指、與製作團隊玩鬧，結果意識到直播已經開始後「一秒變臉」，一本正經的報導有關前首相強生（Boris Johnson）的新聞，畫面在網上瘋傳，引發熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，事發於英國時間6日中午，網上瘋傳的影片顯示，新聞片頭音樂倒數結束，畫面轉回到攝影棚一刻，觀眾卻看見女主播莫西里豎起中指，側著頭微笑，但很快就發現自己出包，馬上收起中指和笑容，嚴肅播報。
雖然莫西里及時反應，但畫面已被錄下並上傳網路，有觀眾批評她缺乏職業素養，不過也有人輕鬆看待，打趣稱：「我對我的工作也有同感」。
莫西里隔天透過社群媒體平台「X」公開道歉，解釋自己行為脫序的原因：「當導播向我從10到0倒數時，我也假裝在倒數⋯⋯包括用手指比數字。所以，從10根手指舉到1根手指，當我們到了1的時候，我便開玩笑的把手指轉了過來，沒意識到會被鏡頭拍到。」
莫西里接著打下：「很抱歉播了出去！發生這種事不是我的本意，如果我有冒犯到任何人，或讓人不高興的話很抱歉。我真的不是會對觀眾或某人比中指的人，這是一個愚蠢的玩笑，對象是我的一小群夥伴」。