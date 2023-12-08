名家論壇》鈕則勳／辯論將開打！賴侯拚拓票　柯防棄保

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而就現今賴清德頻頻攻擊侯友宜的兩岸政策的脈絡來看，「抗中保台」牌仍會成為辯論場域中對侯的終極殺招，但即便如此，這張牌卻無助於開拓中間選票，原因很簡單 ; 第一，去年九合一選舉中，綠軍也制式地使用該牌，但仍難逃大敗選，某程度凸顯抗中牌已然邊際效益遞減。第二，這次的大選沒有像四年前般的，在環境因素上有利於抗中牌操作、類似香港「反送中」的大事件，能加以催票，啟動「芒果乾效應」 ; 第三，綠軍若頻頻使用這老哏牌，當然也會突顯出賴面臨無牌可打的局面。當然也可能因為藍白合破局，賴底氣足、勝率增加，或許認為鞏固綠軍基本盤仍比開拓中間選票要來得重要，才不斷操作抗中牌 ; 但問題是，若賴想藉政見辯論將侯甩得更遠，中間選票當然是重中之重，究竟如何取捨，就看賴的一念之間。
至於侯友宜，絕對得形塑挑戰者第一品牌的印記，所以強攻賴清德與民進黨執政的痛腳，形塑藍綠對決的氛圍，建構棄保可能性，同時補強自己缺乏年輕票的最大弱勢點，便為重中之重 ; 為了達到這些戰略目標，侯除了加強口條、建構金句外，攻擊的火力及論述的深度更必須得強化與進階，不能只像以往蜻蜓點水、搔到癢處而已，才能達陣得分，畢竟火力及論述深度若不及柯文哲，侯就無法甩開柯的糾纏，棄保更無機會。
更重要的是，侯及趙少康、甚至韓國瑜，雖然對鞏固藍軍選票有說服效果，但對於年輕族群卻鮮少號召力，無法補強這明顯罩門，絕無扳倒民進黨的機會，是以以下幾個戰術，或許是開拓年輕選票的關鍵鎖鑰。第一，如前所述，侯賴攻防當中，針對相關攻擊或質疑特定議題的力道勢必得深化與進階，要把年輕人對於民進黨執政不滿的惡感拉高，才能摧毀賴蕭「選對的人、走對的路」主軸之正當性 ; 第二，因為賴勢必攻擊侯的兩岸政策來烘托「抗中牌」，侯更得深刻的論述兩岸關係，讓年輕族群理解兩岸關係未必只有民進黨所講的那樣淺碟的邏輯，進一步的，如何將兩岸關係的穩定和年輕族群首要需求—拚經濟做細膩結合，當然也是當務之急，畢竟一直講賴清德台獨可能導致戰爭，賴營也早已回防，信者恆信、不信者恆不信，未必會切中年輕族群的痛點。
第三，年輕人最討厭相對剝奪、不公不義的事情，侯有沒有能耐在辯論時，把民進黨執政時的一些做法，如「綠能、你不能」這些會讓年輕人反感的事情再做一個綜合統整，喚起他們「討厭民進黨」的記憶，並建構一套上任之後，如何建構公平、不護短且能消除相對剝奪的機制，來突顯說服力，也是重要關鍵。
最後來看柯文哲，為了避免陷入棄保的框架中，柯勢必以他的好口才及臨場反應力左右開弓、打藍也攻綠，一方面貫徹白色力量的從政初衷，另方面鞏固年輕族群基本盤 ; 但柯的盲點在政策論述的深度恐不及藍綠，畢竟藍綠政策幕僚多，可從各方面來為賴、侯準備相關資料、出謀劃策，只要兩人能多消化吸收，或能立於不敗之地。特別是，柯在政策論辯過程中，若被認為仍在耍嘴皮子，並沒有針對政策內涵進行深化論述的話，支持度恐將持續下探。畢竟在辯論場域建構話題、搶攻媒體報導，雖難不倒柯，但對中間選民來說，以政策論述的深度推疊出總統架勢，才可能引發其好感，甚至觸動其投票支持的決定，但柯若只是想藉政見辯論會創造聲量、避免被棄，那就是另一回事了。
這場世紀政見辯論會，誰能佔上風，達成主要戰略目的，不日即將揭曉。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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