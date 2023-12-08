曾與團團、圓圓同班機！活化石「鴿子樹」結果 全台僅2處看得到
植物界活化石「珙桐」是中國珍稀的孑遺植物，每年5月會開出如同鴿子展翅飛翔的白花、11月則是落葉期，可以欣賞到類似獼猴桃外觀的果實、掛在樹上隨風搖晃的可愛景象，目前農業部林業試驗所畢祿溪試驗站及台大梅峰農場都有種植，希望享受秋日風情的民眾可以把握機會、前往觀賞。
記者林志怡／台北報導
林試所表示，地球上大部分的珙桐，在第四紀冰河時期相繼滅絕，只有在中國大陸南方的四川、湖南、湖北、雲南以及貴州等地倖存下來，屬於溫帶落葉型喬木，樹高可以達到10公尺以上，目前台灣的30株珙桐曾在當年大熊貓「團團」、「圓圓」一同搭機來台。
「珙桐」通常於5月夏初之際開花，花瓣的2枚乳白色苞片隨風飄逸時，就如同鴿子展翅飛翔，因此又被稱為「鴿子樹」或「手帕樹」，而苞片會裹著由許多雄花和一朵雌花組合成的球形頭狀花序，而11月則是珙桐的落葉與結果季節，在這個時間可以觀賞到鴿子樹長卵圓形核果，外觀就像乒乓球大小的奇異果。
林試所指出，畢祿溪的鴿子樹近幾年均有植株有開花與結實，目前正是鴿子樹落葉的季節，光禿禿的枝條是觀賞鴿子樹果實的好機會。如果剛好經過此引種試驗地，不妨步行前往觀賞這珍稀樹種的果實。