影／寶可夢中心排隊阿嬤「1原因」被趕了！全場歡呼 衝突畫面曝
台灣「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」今（8）在新光三越台北信義新天地A11正式開幕，現場出現「整隊的阿嬤坐板凳在排隊」，還有領頭大姐在場指揮，疑似職業代排部隊中途離席又回來領「入店整理券」而引發不滿，與現場排隊粉絲引爆口角衝突，被嗆：「花多少錢請你（們）來啊！」、「要不要公布組頭是誰？」然而稍早在工作人員介入下，排隊阿嬤軍隊已被請走，現場全員歡呼大喊「辛苦了」。
記者周淑萍/綜合報導
事件衝突經過是，這群阿嬤一早拿著板凳到新光三越台北信義新天地A11排隊，整排坐著板凳的阿嬤在人群中相當顯眼，但阿嬤們卻在發號碼牌時突然集體消失，事後又回來想領「入店整理券」引爆衝突。
但現場規定是「排隊的時候人不在在直接後面遞補」，不少目擊者都確認阿嬤們消失一段時間，眾人憋尿忍餓排隊，不滿阿嬤又離席又回來，質疑阿嬤：「你們要買什麼啦！我幫你買啊！」但阿嬤們都不說，最後在工作人員介入下被請離。
阿嬤們在現場被嗆聲「花多少錢請你（們）來啊！」、「趕快回家啦」，其中一名身穿孔雀綠上衣的阿嬤氣得回嗆「甘你們屁事，一直講一直講」，粉絲嗆已將其行為拍下將PO網，阿嬤也怒回「去拍、去上網！沒有經過我的同意去上網，我絕對告你」。
隨後，在一名工作人員介入溝通下，該群排隊阿嬤被請離。協調的工作人員也向現場排隊粉絲鞠躬致意，惹得全場歡呼大喊：「辛苦了！」不過，仍有粉絲不滿道：「趕走了還會再來。」