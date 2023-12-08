挑戰百萬年薪！2024十大亮點工作出爐　永續管理師、AI詠唱師上榜

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永續管理師
永續管理師的職掌須從ESG背後所代表的環境（Environment）、社會（Social）以及公司治理（Governance）3個項目看出端倪，在企業中與這3個面向相關的策略目標，就是永續管理師的工作內容，因此不同產業都需要永續管理師。
台灣永續管理師的重要性將逐年增加，根據金管會新公布的「2023年上市櫃公司永續發展行動方案」中明文規定，2025年起實收資本額不到20億元的上市櫃公司也要編製永續報告書，也就是說，未來2年內，將還有超過1千家上市櫃企業，要延攬合格的永續管理師；永續管理師薪資可以比同職等的同仁再高出10%至20%，包括金融業、製造業的永續管理師都有挑戰百萬年薪的可能。
碳排管理師
歐盟CBAM碳關稅將在2026正式實施收費，碳關稅、碳費會額外增加企業營運成本，因此淨零碳排是高耗能產業轉型當務之急，如鋼鐵石化業、製造營造業等，再加上綠領人才相當稀缺，故企業紛紛找尋能擬定減碳策略的人才，以符合政府與客戶的減碳規範。
具備能源轉型專業知識的「溫室氣體（碳）管理師」薪水跟著水漲船高，待遇範圍40K至80K，職責包含碳足跡評估、碳減量策略擬定、碳權交易等。具產業實戰經驗，且能幫助企業實現碳排目標，創造實質效益者，最具薪資競爭力優勢。
人機協同師
所謂的「人機協作」是指人與機器透過經驗及工作交流，持續改善工作流程，換言之，機器可依據人類導入的資訊及流程執行作業，人類再依據機器的工作狀況，調整協作模式。
人機協同師必須精通使用者體驗設計、使用者介面設計、心理學和認知科學、互動設計和原型設計、多媒體設計和人機交互測試等多元範疇。薪資待遇比一般的全端工程師更有優勢，據工研院分析2020年人全球導入人機協作的比例僅5%，到2025年比例將高達23%，顯見該人才需求將大增，成為極具潛力的亮點職務。
AI詠唱師
害怕被AI取代的憂慮四起，怕AI不如懂AI，於是「AI詠唱師」成了最熱門的新興職業，AI詠唱師又稱為「提示工程師」、AI溝通師、生成式AI設計師，年薪有機會突破百萬。
AI詠唱師職務為培訓AI、與AI溝通、對AI下正確指令，使它產出更好的結果，就像魔法師唸出咒語產生魔法一樣，完美駕馭AI，幫助企業主提升效率、提高生產力。
心理諮商師
近年社會經濟動盪，心理健康議題日益凸顯，反映社會對心理諮商師的需求攀升，不僅成為未來職場熱門方向，政府也開始積極關注心理健康議題，於今年8月推動新制度提供心理諮商補助。
薪資方面，心理諮商師新鮮人起薪約3萬至4萬元，有3至5年經驗者可望達到4萬至6萬元；高階職位和專業領域心理師，如臨床心理師，更可達6萬至10萬元以上；心理諮商師除擁有經驗和專業知識外，同時能夠擁有遠距諮詢服務，將會是未來重點趨勢。
智慧醫療開發業務
我國老年人口呈快速成長，占總人口比率持續攀升，預計於2025年將超過20%邁向超高齡社會，人口高齡化以及疫後健康醫療商機當道，可以預見健康照護產業在未來極具潛力。
智慧醫療開發業務的角色尤其重要，工作內容包括醫療產品市場定位分析與行銷策略規劃、分析潛力客戶並進行市場拓展以及提供產品教育訓練。以醫學工程類畢業生起薪為例，入行起薪將近4萬元，若是碩士畢業可突破5萬元，另外加上績效獎金、專案獎金、年終分紅／認股等，年薪百萬可以期待。
物流（供應鏈）管理師
一件商品必須靠著不同生產商分工合作、彼此串連，才能變成終端消費者需要的成品；而從原料、生產、流通，到商品製成、送到消費者手中的一切過程，就是供應鏈。
隨著AI規劃工具、3D列印、RFID、量子電腦等科技的發展，供應鏈管理師的任務就是思考如何利用這些工具，達到更高的供應鏈效率。目前國際上已有專門的國際供應鏈管理師認證機構，讓有志之士能考取相關證照。若投入傳產月薪約3萬至6萬元不等；擁有證照投入半導體、外商藥廠或IC設計等產業月薪可上看10萬元。
數位金融工程師
Fintech崛起助攻各大金融業者紛紛展開數位轉型，對工程師人才的需求也越來越強烈，除了過去因應數位化所需的軟體、資安、大數據、金融分析、程式開發等工程師外，近年生成式AI崛起也讓AI工程師成為熱門職缺。
AI改寫了銀行業務的運作方式，讓自動化程序、提升客戶服務品質以及更有效的風險管理成為可能。在這其中，AI的應用領域包括詐騙檢測和預防、客戶服務等，為金融機構開啟了創新之門。數位金融工程師的出現，打破傳統業務運作模式，為投資、貸款和合規等領域帶來更智慧的解決方案。薪資待遇：新人年薪約50至80萬；資歷5年以上年薪可望突破百萬元。
資安工程師
「資安工程師」負責保護資訊系統免於各種網路攻擊和安全漏洞，需要精通網路架構、加密技術、以及反制駭客策略。專家預估，在2024年網路攻擊將造成全球經濟高達10.5兆美元的損失，甚至危及人身與國家安全。資安成為企業和政府的關鍵課題，連帶使得資安工程師的角色更加吃重，擁有極佳發展潛力。
據1111人力銀行「薪資公秤」統計，年資1年內的資安工程師，就有平均近5萬元的薪資，年資3-5年者可以增加至6萬元。此外，碩士學歷者均薪相較大學畢業生足足高出9千元。整體來看，資安工程師在職場上的需求不斷升溫，因此擁有相對優厚的薪資待遇。
數據分析師
「數據分析師」主要職責在於搜集、處理並分析大量數據，透過數統計學、機器學習等方法洞察趨勢和模式，協助企業優化運營策略、提高效率和獲利能力。數據分析已成為各行各業的核心競爭力，人工智慧興起後，更攸關AI模型的訓練品質，讓數據分析師在金融、電商、科技等領域，都有發光發熱的空間。
據1111人力銀行「薪資公秤」統計，數據分析師的新鮮人起薪即有破4萬元的水位，年資3至5年者的薪資則可以上看6萬元。此外，研究所畢業者擁有敘薪優勢，約可比大學畢業生高出近萬元，且相關職能可運用的產業別非常廣泛，發展前景看俏。