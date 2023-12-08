稀土議題引關注！習近平將訪越南　兩大難題恐成爭端

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目前全球稀土蘊藏量最大的是中國的4400萬公噸，佔了全球稀土蘊藏量的97％，而越南的稀土含量僅次於中國，但提煉生產仍有待發展。稀土主要應用於許多高科技產品，包括綠色動能汽車、風力發電、環保電池、手機等。 在軍事用途上，能提升導彈、飛機、坦克鋼材合金的性能。越南在2022年生產4300噸稀土，是全球第六大稀土生產國，前五大生產國分別是中國、美國、澳洲、緬甸和泰國。
雖然越南含量多，但中國掌握複雜且成本高昂的稀土精煉，在技術專長方面的主導地位甚至更大，在中國共有39所冶金大學，每週約有200名冶金專家畢業，人才培育相當充分。愛爾蘭戰略金屬投資公司（Strategic Metals Invest）執行長路易斯·奧康納（Louis O'Connor）對《美國之音》（VOA）說：「即使越南有礦藏，他們缺乏的是人力資本，或者工程專業知識。」
由於日本和美國接連和越南升級全面戰略夥伴關係，習近平選擇此刻拜訪越南的時機敏感。除了政治因素考量，中國和越南正在加快對鐵路貿易線的升級計畫，並將準備鋪設一條穿越越南稀土中心地帶，且到達越北主要港口的路線。
各國對越南的稀土資源都虎視眈眈，因此除了供應鏈移轉外，也積極升級和越南的經貿合作。中國外交部長王毅近日訪問越南，中越考慮對兩國之間的鐵路連接進行重大升級，促進一條穿越越南稀土中心地帶的鐵路線。值得注意的是以美國為首的西方國家也願意與越南合作發展稀土產業。
新加坡的東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）說，不僅美國，韓國、日本和澳洲等其他夥伴也正在與越南合作發展稀土產業。