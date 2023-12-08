丁特控電競協會「收回扣」　副祕書長出面反擊：2年前還感謝CTESA

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針對丁特上述指控，中華民國電子競技運動協會（CTESA）副祕書長Greeny今（8）日也在臉書發文：「最近因為2023星光電競大賞的事情，鬧得沸沸揚揚，我必須說因為當時邀請爭議人物上台頒獎實屬電競協會的問題，這點責無旁貸。也跟大家鄭重道歉。但我們不能因為這一次的錯誤，讓有心人士趁機抹黑甚至造謠台灣電子競技產業這將近二十年來發展的心血」。
Greeny首先澄清：「您（丁特）對於所有協會推廣電競活動包括三民國小參訪、美國學術電競聯合總會以及協會同仁去學校做校園講座及電競推廣，都認為是我們在撈政府油水，以及教壞小朋友。我個人必須嚴正指控，以上推廣活動並無花費體育署補助款任何一毛錢，三民國小我們是無償提供學生校外教學，讓他們提前認識電競產業領域有哪些是適合他們走的路，或是由各個單位邀請協會專家到校園進行電競教育講座」。
此外，丁特在直播中聲稱，自己經營的電競戰隊沒有沒拿過政府補助，Greeny也提出相關證據提醒：「貴單位申請運動產業發展基金申請1100萬元企業捐贈補助戰隊免稅額、2021年BYG參加世界賽進行疫苗施打以及貴隊伍香港籍選手來台，都是透過協會與體育署無償的幫助，2021年你還在臉書及Youtube頻道感謝協會」，卻不知為何對方一到選舉前，就把協會批評得一文不值，甚至否定所有幫忙過的事情。
最後Greeny也表示，自己向來尊敬網紅、KOL勇於說出真話，挑戰一些不公不義，但「沒想到一個將近百萬的Youtuber能夠毫不猶豫的過河拆橋，批評國家與政府給予電競的幫助與努力，您藐視所有英雄聯盟以外所有電競相關遊戲，以及否定泛娛樂電競產業給整個電競生態帶來極大的傷害」，更希望丁特能正面回應上述說法，傳遞正確資訊給所有關心電競產業的民眾。
中華民國電子競技運動協會的副祕書長Greeny聲明全文：
我是中華民國電子競技運動協會的副祕書長Greeny。
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最近因為2023星光電競大賞的事情，鬧得沸沸揚揚，我必須說因為當時邀請爭議人物上台頒獎實屬電競協會的問題，這點責無旁貸。也跟大家鄭重道歉。
但我們不能因為這一次的錯誤，讓有心人士趁機抹黑甚至造謠台灣電子競技產業這將近二十年來發展的心血。
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我個人在電競產業資歷尚淺，從2014年大學畢業，服完兵役後任職台灣電競聯盟，爾後進入華義國際營運電競相關產品，在2017年進入中華民國電子競技運動協會迄今，我覺得電競是個需要產業界大家共同努力才能正向發展的產業，絕對不是一個遊戲項目、一個人就能發展起來的產業。
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我不曉得薛弘偉先生除了英雄聯盟外還有接觸過那些電競遊戲，身為出版過「指尖下的對決：從零開始的電子競技」、「指尖下的對決：電競行銷與新媒體傳播」、「指尖下的對決：電競遊戲與賽事趨勢」三本電競教科書，及擔任過文化內容策進院2020年、2021年遊戲及電競產業調查報告研究人員，我覺得勢必得幫薛弘偉上一門「電競概論」的課程。
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關於薛弘偉(Dinter)在Youtube直播上對電競協會的質疑我覺得是時候該公開澄清不實的訊息了。
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一、 人民團體是什麼？
首先我覺得應該要先幫薛弘偉先生補充一下什麼是「運動協會」及「人民團體」，的基本知識，以免在資訊不對等的情況下只是雞同鴨講。
所謂「人民團體」為「民間」透過內政部人民團體成立的組織，所有的人都只要符合法規都可以成立「協會」，所有的協會開銷都是由「理事長」自籌，來維持組織的營運與運作。
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而冠名「中華民國」的「運動協會」也同樣是人民團體組織，並非由體育署成立，所以也不是花國家的錢。
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再者，運動協會分為「亞奧運運動團體」及「非亞奧運運動團體」，亞奧運動團體像是射箭、田徑、羽球、籃球之類的有被納入「奧運項目」的運動團體，雖然電競今年在亞運正式項目，但還是屬於「非亞奧運運動團體」。
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這兩者最大的區別是，「亞奧運運動團體」需要受國體法約束，而電競則非亞奧項目，所以不用受到國體法約束。
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當然這之中補助的經費就會有落差了，在您12/4直播內容中提到「補助項目」的部份，想必也是對體育署補助程序與內容一無所知，所以我再跟你科普一下常識。
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二、 教育部體育署補助什麼？
教育部體育署「年度工作計畫」補助項目有哪些，那些能夠申請，我想動動手指在google上可以很快地找到答案。
可以參考「教育部體育署輔導全國性民間體育活動團體辦理年度工作計畫經費補助項目表」
我們「非亞奧運運動團體」只能補助以下內容
1. 主辦全國性運動競賽﹝含選拔賽﹞、全國性排名﹝對抗﹞賽或球類聯賽
(裁判﹝工作﹞費、器材費、獎品﹝盃﹞費、場租費、布置費、工作人員誤餐費、交通費、住宿費、服裝費、印刷費、保險費、禁藥檢測費、緊急醫療救護工作費及雜支。)
2. 參加國際性競賽活動﹝含公開賽及亞奧運優秀運動選手參賽﹞
(教練費、選手零用金、交通費、證照費、服裝費、膳宿費、保險費及雜支。)
3. 參加國際性競賽賽前培訓。
(教練費、選手零用金、膳宿費、消耗性器材費、禁藥檢測費、運動傷害防護員費。另其他與支援訓練有關費用，每人最高補助4,000元。)
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其他補助內容我們不能向教育部體育署申請年度工作計畫，連裁判、教練講習會，因電競屬於「非亞奧運動項目」所以只認列「甲乙丙」級，因此一年只能向「中華民國體育運動總會」申請1場補助經費，您所提到賽事以外包括人事成本、電競教育推廣、電競大賞活動、電競教材出版，全部都是由理事長出資贊助。
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而你提到「獎金」的部分也不在體育署的補助範圍裡，因此賽事獎金基本上也都是活動贊助商無償提供，即使金額再小，也是對產業盡一份心力。
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另外補充，並不是所有協會都能向體育署申請年度工作計畫補助經費，要成為體育署輔導協會必須要是「國際單項運動總會」會員組織才可申請，因此本會具有「IESF國際電競總會及GEF國際電子競技聯合會」正式會員才有辦法申請以上三項，作為年度工作計畫補助項目。
當然所有得到的補助經費全部都拿去補助國內賽事以及出國參賽了。
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我想你會好奇，為什麼沒有看到教育部體育署贊助「英雄聯盟職業聯賽」。
因為體育署的年度工作計畫只能補助「公開賽事」及「校園聯賽」並非「職業聯賽」，但職業戰隊可以申請運動發展基金作為企業節稅的用途，這點我在每年協會舉辦「電子競技茶敘」都有告知各個職業戰隊領隊，當然貴單位也有申請補助經費，至於最後有沒有去領就不是協會能管控的了。
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三、 什麼是「運動產業發展條例」？
政府到底有沒有在推廣電競，薛先生應該搞清楚，為什麼政府要推廣電競。
在2017年以前電競在沒有納入運動產業發展條例的時候，電競不屬於運動項目，不屬於教育部體育署管轄範圍，所有的電競賽事都是民間自行籌辦，沒有任何一個單位能跟政府以運動競賽的名義申請一毛錢。
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你不但不感激當時投入資源辦理職業電競聯賽的華義國際、遊戲橘子，甚至還口出惡言羞辱當時努力舉辦賽事的前輩，在你心中除了「英雄聯盟」以外，所有遊戲都不是電競項目，也搬不上檯面。
我也要肯定你當時在立法公聽會現場為電子競技發聲表示支持，但能將電子競技立法納入「運動項目」是靠當時各個支持法案的立委、遊戲商、協會及產業先進共同努力而成的。
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四、 電競教育是什麼？
從2017以後，我們協會致力將電競正名化，推動到高中職、大專院校，成立「星光計劃產學聯盟」，對您來說只有扛攝影機及打英雄聯盟職業選手或創立電子競技戰隊的經歷，我完全不理解為什麼你覺得電競產業鏈一點都不重要？
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在你的認知裡，難道電子競技只有英雄聯盟選手，其他後勤團隊及泛娛樂產業，都不屬於電子競技的一環，為了創造明星選手，國家必須要把所有資源花在打造電競明星，其他沒有成為選手的小朋友，他們的未來就一點都不重要嗎？
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你在直播中有提到電競選手培養不易，你也深知成為選手的困難，但協會與學校給了孩子們更多更廣的電競轉播、後勤、美術甚至遊戲產業的經驗，讓他們除了選手外有更多條路可以走，這是錯誤的政策嗎？
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我認為你有你的立場詮釋你對電競的認知，但協會想推廣的電子競技理念是給每個熱愛電競的孩子有一個發揮的舞台，而不是只限縮於「英雄聯盟」選手，希望薛先生能理解協會推廣電競的用意。
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五、 電競協會有沒有培育基層選手？
從2015年開始，我在華義國際也參與SF2六都職業電競聯賽，2016年推廣CS:GO校園聯賽及Overwatch角旗盃校園聯賽，2017年開始政府補助校園聯賽後，協會與台灣電競聯盟開啟了「LSC英雄聯盟校園聯賽」，培育了許多LMS、PCS職業選手，爾後也補助ACS傳說對決校園聯賽、高校盃、大專盃以及跑跑卡丁車、絕地求生M、特戰英豪等大大小小電競項目。我真的不曉得您身為電競圈的一份子卻好像對電子競技那麼樣的陌生，是選擇不去了解，還是根本不想了解？
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六、 電競推廣活動的錢是誰出的？
您對於所有協會推廣電競活動包括三民國小參訪、美國學術電競聯合總會以及協會同仁去學校做校園講座及電競推廣，都認為是我們在撈政府油水，以及教壞小朋友。我個人必須嚴正指控，以上推廣活動並無花費體育署補助款任何一毛錢，三民國小我們是無償提供學生校外教學，讓他們提前認識電競產業領域有哪些是適合他們走的路，或是由各個單位邀請協會專家到校園進行電競教育講座。
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七、 電競產業的貢獻
我個人非常感謝過去華義黃博弘董事長讓我認識到電子競技的魅力，也很感謝協會蕭理事長不但無私將YOE鋼鐵人隊伍經營成為閃電狼，全力經營電競協會，也感謝前徐培菁理事長在媒體識讀的教導，以及讓我有機會出版電競教科書，還有許多產業界貢獻許多的電競前輩、遊戲公司、電競組織投入了他們的資源，只為了創造更好的電競環境，讓更多人有機會從校園時期就認識到這個圈子。
電競的產業鏈包含遊戲、硬體、媒體、直播、賽事以及各種泛娛樂的內容是無庸置疑的，你可以不認同我們推廣電競的初衷，但不可以詆毀我們為這產業帶來的努力。
拿無知展現自己的傲慢是一件非常可恥的事情。
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八、 協會到底幫了你什麼？
最後我想再跟薛先生提醒一下。
無論是貴單位申請運動產業發展基金申請1100萬元企業捐贈補助戰隊免稅額、2021年BYG參加世界賽進行疫苗施打以及貴隊伍香港籍選手來台，都是透過協會與體育署無償的幫助，2021年你還在臉書及Youtube頻道感謝協會，怎麼一到了2023年快要選舉了，就把協會批評得一文不值，甚至否定所有幫忙你的事情。
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原本「英雄聯盟世界賽」是屬於商業賽事，根本不屬於國際單項運動指定項目，照理來說是不能申請施打疫苗的，但我們透過各種國際賽事成績與杭州亞運列入正式項目的資料向體育署背書，這有助於台灣運動產業發展才放行。
並不是你口中所謂的「關說」才讓貴隊伍有疫苗打
而是電競協會同仁運用「專業的」電競知識，有理有據的讓體育署放行。
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我向來尊敬每個電競圈網紅、KOL勇於說出真話，挑戰一些不公不義的事情，但我沒想到一個將近百萬的Youtuber能夠毫不猶豫的過河拆橋，批評國家與政府給予電競的幫助與努力，您藐視所有英雄聯盟以外所有電競相關遊戲，以及否定泛娛樂電競產業給整個電競生態帶來極大的傷害。
希望薛先生能正面回應我的說法，以正確的資訊傳遞給關心電競產業的民眾。
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