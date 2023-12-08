名家論壇》朱駿／抗中保台捲土重來　九二共識抵擋不住

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在這樣的客觀情勢下，國民黨沒有絲毫正當理由接受中共對這次台灣大選定調的主軸：和平與戰爭或繁榮與貧窮的抉擇。若接受，是自棄於台灣人民，就是搬磚砸腳。侯友宜也搬出了美國人愛聽的「嚇阻」，顯然「抗」與「保」的形勢是跑不掉的，國民黨要趕快丟掉依賴中共可以打敗民進黨的幻想。
民進黨應會拿「九二共識」、「一國兩制」、「中華民國台灣」等概念，以逸待勞，在辯論會上狠狠修理侯友宜與趙少康。
由於九二共識是說不清楚的東西，侯趙兩人是擋不住對方攻擊的，一定會出現自我矛盾、與黨內其他人的矛盾、或與中共的矛盾，結果就是呈現出不可能有共識的事實，卻硬說有共識，豈不是很容易反被貼上親共欺騙台灣人民的標籤，縱使耍嘴皮子以「符合中華民國憲法的九二共識」或「一中各表」硬拗，也無法躲過被批判，可能反而令年輕人與知識份子更加噁心不屑。
國民黨不能逃避與否定的事實，2019年1月2日習近平是在一國兩制的框架下說出他對九二共識的定義的，同時，台灣人長期對國民黨的親共舔共比較反感。侯與趙要敢於根據事實基本面論述兩岸的定位，不要一味討好中共，或受黨內存有重大私心者的影響，堅持採用九二共識，這只會有百害而無一利的。
在兩岸關係定位與國家認同上，國民黨由於長期沒有論述（1992年的國統會的八一論述檔次不高，後續沒發展），只有「捍衛中華民國」、「正視中華民國的存在」、茫然不知所適的「不統不獨不武」、「維持現狀」等蒼白無力的口號，這些口號還被民進黨利用了，成為可以隨時順手修理自己的好武器，為民進黨鋪了邁向執政的紅地毯，令自己從執政地位跌下來了，迄今還站不起來。於此可見，只有標語口號，沒有硬底子兩岸論述的大害。
晚近國民黨內漸生一種天真的幻想，妄想可以依賴宿敵中共壓制民進黨，重返執政，結果更加不敢根據歷史論述，對中共進行合理的批判，親共的事實瀰漫黨內，國民黨自甘成為中共對台的統戰工具，歷歷呈現在台灣人民眼前，更給了民進黨更多修理自己的武器。同時，中共在國共歷史與兩岸定位議題上絕不可能稍有退讓，國民黨於是被紅綠夾殺，在台灣內部是豬八戒照鏡子。
要跳脫出這個困境，國民黨與侯友宜應該站上事實基本面的制高點，拿出歷史迄今的事實，清楚指出，我們的憲法是一中憲法，在我們憲法的規定，兩岸是同一個國家，而且自開羅宣言以來，兩岸為同一國家的連結是中華民國憲法，落在中華民國政府的身上，不在中共。事實證明，中共遠遠不等於「中國」，就如同中國歷史上沒有一個朝代能等於中國，我們不能因不願接受中共一黨專政的統治，就毀棄憲法，背叛國家。人類歷史呈現，背叛國家者最終都不會有好下場。
「中華民國台灣」就是重新包裝的台獨，就是「兩岸一邊一國」，就是把「中國」送給中共，等同毀憲叛國，這不但把我們在中共面前的歷史資產平白拋棄了，還置台灣於不知何時將發生災難的險地。把「中國」送給中共，等於把我們自己的歷史正當性丟棄了，總有一天會危害到自己的民主自由的生活方式，是最愚蠢的戰略錯誤。
歷史事實是外在於個人意志而客觀存在的，不以個人意志為轉移，事實比共識大，沒有共識可以塗抹事實，因此，兩岸關係必須以事實為基礎，才能走上正確的道路。我們首先要尊重中華民國憲法是一中憲法的事實基本面，同時，國際主流社會迄今厲行「一個中國政策」，這兩項事實疊加，那裏需要根本說不清楚的、只會搬磚砸腳的九二共識？
侯友宜必須對大陸的體制有批判性的論述，才能緩解人民的疑慮，不能怕得罪中共與島內極少數的紅統派而不敢批判，批判歸批判，並不妨礙當選後雙方的交流，這就已經不得不令中共接受。
若能根據事實，提出迄今不同的兩岸定位論述，必能展現批判性與理想性，令人耳目一新，民進黨會失去攻擊點，反會被倒打一耙。國民黨若能在台灣打勝仗，中共豈能不認帳？如果一味堅守九二共識會弄得灰頭土臉吃敗仗，中共幫得上忙嗎？會看得起國民黨嗎？
●作者：朱駿／時事評論人
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