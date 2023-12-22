肯德基爺爺抗寒大放送！最新「隱藏代碼」瘋傳　1元炸雞吃到明年

統一熱狗進軍台中鹹酥雞　攜手夯店洪家回春堂

▲統一熱狗變身經典炸物小吃，與台中知名的鹹酥雞「洪家回春堂」合作。（圖／NOWnews攝）
▲統一熱狗變身經典炸物小吃，與台中知名的鹹酥雞「洪家回春堂」合作。（圖／NOWnews攝）

生活中心／綜合報導

超商好吃的東西有很多，但你有聽過和鹹酥雞合作販售的嗎？超商萬年熱銷的統一熱狗，只要一提起，腦袋馬上浮現「Q彈多汁、經典美味又好吃」，現在居然要跟台中知名的鹹酥雞「洪家回春堂」合作，要用新奇滋味來震撼消費者味蕾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲洪家回春堂老闆親曝，為了找出統一熱狗，變身炸物好吃的樣子，前前後後試了二、三十回，研發成功後特別於菜單上將其列為「隱藏品項」。（圖／NOWnews攝）
▲洪家回春堂老闆親曝，為了找出統一熱狗，變身炸物好吃的樣子，前前後後試了二、三十回，研發成功後特別於菜單上將其列為「隱藏品項」。（圖／NOWnews攝）
洪家回春堂，一直是台中鹹酥雞名店，店裡最熱門的必點像是鹹酥雞、酥炸嫩豆包，一直是饕客們的最愛，洪家回春堂老闆洪國展也分享此次合作契機，他強調自己一直以來都是統一熱狗的愛好者，這回為了找出統一熱狗，變身炸物最好吃的樣子，前前後後試了二、三十回，最終才用裹薄粉的方式，試圖鎖住統一熱狗飽滿肉汁，外皮又能有脆脆的口感，讓統一熱狗炸過後，以全新且兼具特色與口感的樣貌，呈現給消費者。

▲洪家回春堂以薄粉包裹統一熱狗，完整保留肉汁，又能增添酥脆口感，店內熱門商品如鹽酥雞、炸巧克力餅及酥炸嫩豆包，也是饕客必點美食。（圖／NOWnews攝）
▲洪家回春堂以薄粉包裹統一熱狗，完整保留肉汁，又能增添酥脆口感，店內熱門商品如鹽酥雞、炸巧克力餅及酥炸嫩豆包，也是饕客必點美食。（圖／NOWnews攝）
統一熱狗Q彈多汁好吃的秘訣，是以嚴選豬後腿肉與調味料攪拌混合後，經24小時以上的低溫熟成，不僅可呈現出獨特的香氣，一口咬下更是Q彈多汁，欲罷不能。現場販售的兩種熱狗，有帶有櫸木煙燻香氣的美式原味熱狗，以及混合三種台灣消費者熟悉風味的起司丁(切達、帕瑪森、鮮奶油起司)的三起司熱狗；兩種口味皆相當有特色，吃了還想再吃。 

這次在洪家回春堂老闆洪國展的巧思下，也成功獲得消費者的青睞，不僅熟客主動來電回購，表示要吃統一熱狗，甚至還有知名部落客帶著小孩來嚐鮮，沒想到一試成主顧，指名要求下次回台灣還要再吃一次「統一熱狗」！

▲統一美式原味熱狗以及三起司熱狗，經由本次合作，成為洪家回春堂鹹酥雞熱門新品項。（圖／NOWnews攝）
▲統一美式原味熱狗以及三起司熱狗，經由本次合作，成為洪家回春堂鹹酥雞熱門新品項。（圖／NOWnews攝）
統一熱狗本次在洪家回春堂中美總店率先開賣，獲得熱量迴響，但為了造福更多饕客，後續其他分店也會陸續開賣此品項，想要嚐鮮的民眾，別忘了踩點全台洪家回春堂門市，品嚐兩大業者合作打造的舌尖美味。

▲全台洪家回春堂門市將陸續開賣統一熱狗，歡迎民眾踩點嚐鮮。（圖／NOWnews攝）
▲全台洪家回春堂門市將陸續開賣統一熱狗，歡迎民眾踩點嚐鮮。（圖／NOWnews攝）

台北景美分堂：台北市文山區景美街75號
新竹南寮分堂：新竹市北區榮濱路19號
台中漢口分堂：台中市西屯區漢口路一段32號
台中東海分堂：台中市龍井區台灣大道五段3巷42弄15號
台中中美總堂：台中市西區中美街222-2號

特企／魚中魚歡度聖誕節　發起募糧活動關心浪浪

板橋林家花園慶耶誕　賞戲曲、喫茶趣作伙Go Party！

特企／十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽　展現穀物多元風貌

特企／HAPPY GO點數巨樂部　爽吃奢華聖誕跨年大餐再抽日本滑雪行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞