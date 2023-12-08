台灣之恥！看護工遭奴役！10個月僅給924元 宣判結果…

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仲介公司之通譯人員於今（112）年3月1日接到A女的求救電話，派員前往查訪時還遭雇主家人阻擋入內，於翌日才順利將A女救出帶離。仲介公司人員見A女全身傷痕且工作10個月竟僅拿得924元之報酬，顯然是嚴重的違法案件而報警。
據調查，A女對臺灣環境陌生、不熟諳通用語言，除無親友外，A女之護照、居留證、健保卡、金融帳戶存摺、手機等重要證件均由文姓雇主家人保管。A女平日除了照護臥病在床的文姓雇主，亦須處理住家1樓、3樓、4樓家事雜務，致A女之工作時間自清晨6時30分許，至翌日凌晨3時許始能休息，每日工作時間長達21個小時。
雇主家人若不滿A女之工作情形，即會施以摑掌、拉扯其頭髮、徒手毆打其眼睛、耳朵、以腳踩踏其手背、腳背、扭捏其手臂等強暴行為，致A女因而受有臉部部位鈍傷、左側前胸壁挫傷、背部部位挫傷、右側手部挫傷、眼部挫傷、左大腿部位挫傷、右腳掌腫大瘀青等傷害。A女曾因過累而打瞌睡，即被拉至浴室沖冷水，還以蓮蓬頭強灌水至A女嘴巴、再以電扇吹當時全身濕冷之A女，以此方式凌虐。雇主家人還曾以A女外衣骯髒為由，要求A女餵食雇主時，要脫去外衣僅穿著內衣褲，更持剪刀剪斷A女之內衣，以不人道方式凌虐、羞辱A女。
自111年7月間起，A女夜間須睡於雇主床邊地上之薄墊，禁止A女上廁所，如A女最終仍無法忍耐要上廁所時，每次要給100元至1000元不等之金額，致A女幾乎鎮日無法上廁所、亦禁止A女洗澡時不能把門關上。為了苛扣A女薪資，雇主家人曾以打破藥酒1瓶須賠償5萬元、A女自己的洗衣費要扣1萬元；每月與A女會算薪資時，會將款項由A女點收完畢後，再強將金額全數或大部分取走。經計算自111年5月3日起至112年3月2日止，10個月期間僅給付A女924元薪資。