彰化男捆殺女友！疑賭博要錢成導火線 向死者母借15萬隔天竟殺人
彰化縣溪州驚傳情殺案！賴姓男子不滿47歲鄭姓女子提出分手，昨（7）日上午趁著對方在芭樂園工作時，偕同27歲張姓員工用膠帶將人綑綁，並持西瓜刀猛砍20刀，導致鄭女全身刀傷、斷臂，送醫後不治。據了解，死者家屬對賴男十分照顧，每個月讓他領6萬月薪，前一晚他還跑去跟死者母親要30萬說要投資，得手15萬，豈料隔天竟然下手殺人。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，鄭女與賴男雙方分手約3個月，不過賴男疑似放不下這段情，執意想挽回，而除了前任的身份外，鄭女也是賴男的在芭樂園工作的雇主；7日上午9點左右，賴男見鄭女獨自在芭樂園工作，隨後帶著張姓小弟前往行兇，張男跟賴男不僅拿膠帶綑綁鄭女雙腳，更持西瓜刀砍殺其背、臀、雙肩、手腳等處，共超過20刀。，致鄭女左手臂幾乎被砍斷，當場沒有生命跡象，送醫後不治。
死者家屬表示，賴男在死者的哥哥經營的芭樂集貨場工作，1天工作3小時，1個月薪資1萬元，他也在死者的芭樂園工作，每個月可領2萬元，另外還有集貨場紅利乾股1股，1個月至少領上萬元，賴男1個月可實領領約6萬上下，賴男疑因賭博缺錢花用，常向鄭女要錢，上次芭樂採收35萬，他也要求分紅利，鄭女不堪其擾因此提出分手要求，沒想到卻被賴男殺害。