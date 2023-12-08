台鐵汐科站增「中段出口」今動土 估2025年5月竣工
由於汐科站每天旅運量高達近2萬人次，上班時段的人潮尖峰旅次更已達4500人次，交通部考量新北市汐止地區的發展，為方便汐科站進出旅客的通勤品質，積極推動「台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程」，交通部長王國材、立委賴品妤、鐵道局長楊正君、台鐵局長杜微於今（8）日參加開工典禮，向汐止地區民眾及旅客宣告動工，預計114年5月竣工，鐵道局強調，將加緊工程的推進，並落實施工安全，戮力如期、如質完成以儘早啟用。
記者許若茵／台北報導
王國材指出，汐科站由南至北分別為南站、中站、北站共三個站體，目前只在南站、北站設有進出口，而中站僅提供緊急出口及轉換月台使用，南北段出入口距離達565公尺，進出相當不便、月台相當擁擠。他也曾偕同立法委員賴品妤、沈發惠多次討論及110、111年間二度至汐科站現地勘查後，指派交通部鐵道局辦理工程。
根據鐵道局規劃，相關效益，包括增設車站中站出口，使旅客可分流縮短出站動線、改善車站中站設備，解決淹水及設備老舊等問題、優化人行動線，增加車站南站人行道寬度並增設車站中站停等空間、提升行的安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題、完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。
王國材指出，工程施工期間需要維持汐科站正常營運、旅客動線順暢及安全，鐵道局將以夜間施工等措施，可施工時間僅約3小時，對汐科車站旅客的影響會降到最低，施工期間若有不便之處，要請旅客多多包涵。另未來捷運汐東線也在中站進行轉乘。
鐵道局說明，這項工程由生豐營造公司承攬、台灣世曦公司設計監造，工程金額7500餘萬元，預計114年5月竣工，將加緊推進工程進度，並落實施工安全，戮力如期、如質完成以儘早啟用。