特企／搶攻年底汰舊潮　三陽全車系汰舊加碼3000　最高補助2.3萬

三陽蟬聯銷售第一 汰舊加碼全系列熱銷車款
機車銷量公布三陽持續蟬聯年度銷售第一，為回饋消費者12月SYM推出「全車系汰舊加碼3,000元」，熱銷車款史上最優惠。
一、最強王者 百冠制霸—JET系列
最受年輕人喜愛的運動速克達–JET系列，汰舊換新再加碼3,000元，JET SL最高優惠12,300元；JET SR最高優惠16,300元。
二、三陽雙王銷售破十萬台—DRGBT、MMBCU
MMBCU/DRGBT雙王出擊好禮3重送，汰舊換新再加碼3,000元，再享36期分期0利率及五百萬安心險。
三、女孩購車首選 百搭輕穎-CLBCU
CLBCU汰舊再加碼3,000元，最高補助15,300元，再享24期0利率。
四、國民車系三陽第一首選-全新迪爵125、迪爵125、活力125、WOO115
迪爵125汰舊再加碼3,000元，最高補助23,800元。全新迪爵125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元，再享24期分期0利率。活力125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元。WOO115汰舊換新最低價43,700元。SYM全車系汰舊加碼3,000元持續熱銷中，最高補助23,800元，今年買車買三陽就是比明年還要省5,000元（環保署汰舊補助2,000元+SYM汰舊加碼3,000元），全車系優惠中，最後倒數！
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