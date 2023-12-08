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特企／搶攻年底汰舊潮　三陽全車系汰舊加碼3000　最高補助2.3萬

▲年末將近機車詢問度掀起一波熱潮，車行店長除了親切介紹車款性能外，還不忘提醒消費者汰舊換新優惠。（圖／品牌提供）
▲年末將近機車詢問度掀起一波熱潮，車行店長除了親切介紹車款性能外，還不忘提醒消費者汰舊換新優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

年末將近機車詢問度掀起一波熱潮，車行店長除了親切介紹車款性能外，還不忘提醒消費者汰舊換新優惠，而機車大廠三陽配合政策成為第一家推出「全車系汰舊再加碼3,000元（電匯），迪爵最高補助23,800元」，此舉也引起市場轟動，車行店長提到 : 「最近也有不少車主把握最後補助機會來舊換新，因為如果錯過了明年就會貴上5000元（三陽汰舊換新加碼3000元+環保署汰舊補助2000元），希望能趕上最後一波汰舊換新補助，其中不少消費者更大讚現在買機車三陽最划算！」。其中環保署力推減碳，符合96年6月30日前出廠的老舊機車汰換，自111年起，補助民眾淘汰老舊機車每輛2,000元，該項補助也將再今年12/31結束，車行店長也提醒民眾要把握最後機會！ 

三陽蟬聯銷售第一　汰舊加碼全系列熱銷車款

機車銷量公布三陽持續蟬聯年度銷售第一，為回饋消費者12月SYM推出「全車系汰舊加碼3,000元」，熱銷車款史上最優惠。

一、最強王者 百冠制霸—JET系列

最受年輕人喜愛的運動速克達–JET系列，汰舊換新再加碼3,000元，JET SL最高優惠12,300元；JET SR最高優惠16,300元。

二、三陽雙王銷售破十萬台—DRGBT、MMBCU

MMBCU/DRGBT雙王出擊好禮3重送，汰舊換新再加碼3,000元，再享36期分期0利率及五百萬安心險。

三、女孩購車首選　百搭輕穎-CLBCU

CLBCU汰舊再加碼3,000元，最高補助15,300元，再享24期0利率。

四、國民車系三陽第一首選-全新迪爵125、迪爵125、活力125、WOO115

迪爵125汰舊再加碼3,000元，最高補助23,800元。全新迪爵125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元，再享24期分期0利率。活力125汰舊再加碼3,000元，汰舊最高補助19,300元。WOO115汰舊換新最低價43,700元。SYM全車系汰舊加碼3,000元持續熱銷中，最高補助23,800元，今年買車買三陽就是比明年還要省5,000元（環保署汰舊補助2,000元+SYM汰舊加碼3,000元），全車系優惠中，最後倒數！

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