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裴偉告3媒體1股東北檢全都不起訴　前股東問檢調：何時要認真辦？

▲鏡電視內湖總部（圖／NOWnews資料照，記者陳明中攝）
▲鏡電視內湖總部（圖／NOWnews資料照，記者陳明中攝）

記者潘千詩／台北報導

鏡電視自籌組以來爭議不斷，去年下半年，有多家媒體針對鏡週刊社長裴偉在鏡電視股權、資金等方面做報導，就連前鏡電視董事黃安捷也被控，涉在LINE群質疑裴偉找中資介入，全部都被鏡電視以及裴偉提告。台北地檢署偵辦後，認為報導有所本，且與公益有關，將4案全部不起訴。

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上報去年9月12日下午，以「自領千萬顧問費遭鏡電視追討　裴偉涉違反搬鏡週刊資金代還」為標題製作獨家報導。

去年10月16日上午，自由時報也以「鏡電視三董一監集體請辭　股東籲政府撤照」標題製作報導、下午再報導「鏡電視資金告急　傳有人宣稱找中資進場」

民報也於去年10月19日凌晨，刊登「傳要找中資解決財務問題？鏡電視否認，但國慶日開完董事會後，『三董一監』辭職！」，另又於同月27日晚上報導「裴偉派在股東賣股權爭議聲中，拿下鏡電視董事會，三人『中國經歷』鮮明？」

前智邦科技董座黃安捷也於去年在LINE群組表示「媒體朋友告訴我，裴偉找中國騰訊海外子公司的資金，來承受陳泰銘的股權...這也轉變得太快了...立馬由綠轉紅。」

鏡電視和裴偉對上報負責人、總編輯、陳姓記者，以及自由時報歐姓記者、民報黃姓記者、前鏡電視董事黃安捷提告誹謗。

檢方認為，上報報導基礎事實確有所本，也有採訪裴偉、鏡電視回應做平衡；記者質疑鏡電視公司治理面適法性等疑慮，尚非全無憑據，新聞媒體是否涉及股權違法移轉、中資介入、公司治理疑慮，關乎公共利益，屬可受公評事項；控告黃安捷僅提供LINE截圖，也未顯示傳送時間及對象，將所有被告通通不起訴。

對此，黃安捷也發布聲明表示，自《鏡電視》弊案於2022年3月爆發迄今，面對著「掌握國家機器的權力者」與「利用媒體斂財的詐騙犯」兩者相互勾結的共犯結構，過去這1年多來，他有著深深的心痛與憤怒。

黃安捷說，裴偉違法自《鏡電視》攫護取不法利益是事實；《鏡電視》原始股東違法賣股是事實；政治黑手介入《鏡電視》是事實；《鏡電視》早已違反許可處分的附款，也是事實；面對這些違法濫權的亂象，NCC秉持上意執意包庇，更是事實。而這也是為何前董事長陳建平先生直指：「《鏡電視》早已淪為臭不可聞的政治弊案！」

對於北檢不起訴，黃安捷說他獲悉後毫無喜悅之情，因為他知道，「正義根本尚未伸張，違法亂紀之徒也沒有得到應有的制裁。」他並向法務部及檢調提出嚴正質問，針對《鏡電視》醜聞所涉及的諸多弊案，到底何時才要認真偵辦？到底還要擺爛多久？

▲前鏡電視股東黃安捷聲明（圖／黃安捷提供）
▲前鏡電視股東黃安捷聲明（圖／黃安捷提供）

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