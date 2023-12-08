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名家論壇》黎榮章／大數據分析　媒體偏見影響選戰了沒？

▲從台灣大大小小的選舉可發現，新聞對閱聽人的影響甚鉅，2024選戰至今，媒體呈現的報導面向如何？（合成圖／資料照片、北市府）
▲從台灣大大小小的選舉可發現，新聞對閱聽人的影響甚鉅，2024選戰至今，媒體呈現的報導面向如何？（合成圖／資料照片、北市府）

文/黎榮章

從台灣大大小小的選舉可發現，新聞對閱聽人的影響甚鉅，部分新聞產出會受媒體隱含的政治立場以及記者撰文的觀點選擇影響，台灣民間已經默認用藍媒（例如中時集團、TVBS、東森、聯合報系等）、綠媒（例如三立、民視、自由等）來稱呼不同政治色彩的媒體，現在不妨進一步透過大數據分析來看看，2024選戰至今，這些媒體呈現的報導面向如何？

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分析所謂「藍媒」、「綠媒」對綠藍白三陣營總統參選人報導聲量佔比，綠媒會報較多綠營新聞、藍媒會更捧場藍營新聞嗎？透過QuickseeK快析輿情資料庫分析可見，不管藍媒還是綠媒，對三陣營的候選人報導比例其實差不大，藍媒報導「賴蕭配」的新聞佔34%，甚至多過「侯康配」的33%、「柯盈配」的33%，但也只多1%；而綠媒部分，雖然對「賴蕭配」的報導確實最多，佔35%，但也只比第二名的「柯盈配」的33%多2%，而「侯康配」則佔32%報導聲量。究其原因，畢竟選戰新聞涉及彼此攻防，新聞報導很難只單獨提到特定參選人。

▲泛藍、泛綠媒體：總統參選人網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）
▲泛藍、泛綠媒體：總統參選人網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）
藍、綠媒對各陣營的報導量看起來尚稱平衡，但若進一步分析報導內容，則可觀察到差異。被認為是泛藍媒體的幾家媒體，近來聚焦報導的新聞主題前10名依序是「藍軍歸隊 侯康配支持度狂增逾8%」佔總體報導聲量的16%、「吳欣盈遭疑仍有美國籍」14%、「藍質疑賴清德台獨立場搖擺」14%、「侯友宜談勞工政策 左批民眾黨右打政府不該讓人民做功德」10%、「台中照樣「藍白合」！盧秀燕擔任蔡壁如競總主委」9%、「侯友宜：重啟ECFA協商、盼4年加入CPTPP」8%、「賴清德籲阻擋韓國瑜當立法院長」8%、「俞大㵢接駐美代表」7%、「蕭美琴國籍爭議」7%、「批賴蕭『獨獨配』國台辦陳斌華：毒害台海和平穩定」6%。

侯友宜在藍白破局後，選定與中廣董事長趙少康搭檔參選，顯然正式登記結束後，國民黨希望整隊出發，不只鞏固藍營基層，也連發政見、議題攻防，藍媒則擔起推波助瀾的助攻手角色，不只加強報導侯康配支持度大增，增加藍軍信心，也放大對其他陣營的攻防議題，左批吳欣盈國籍、右打賴清德態度搖擺，同時藍媒也加強報導侯友宜的勞工政見、經濟產業政見等。

▲泛藍媒體：總統選戰報導　主題聲量分析。（圖／QuickseeK提供）
▲泛藍媒體：總統選戰報導　主題聲量分析。（圖／QuickseeK提供）
泛綠媒體部分，近來聚焦報導的新聞主題前10名依序是「吳欣盈美國籍被質疑」，聲量佔了17%、「趙少康稱侯友宜『願意分權』」13%、「侯友宜喊開放中生來台就業」11%、「吳欣盈當立委前曾捐24萬給民眾黨」10%、「柯自曝有人開價2億美金要他當副手」9%、「賴蕭配34%居冠　柯盈配大跌6%變第三」8%、「蕭美琴手比貓咪愛心喵喵叫」8%、「王義川諷黃國昌『佔神』躲不分區」8%、「趙少康拒辭中廣董座」8%、「國台辦批賴蕭配是雙毒組合」7%。

相較於藍媒打綠大於打民眾黨，綠媒則是打柯力道大於打藍。綠媒報導中，大概有5成打柯、3成打藍、2成才是報導綠營自家的正面新聞或替綠營澄清。此外有趣的是，不管藍媒、綠媒，對國台辦批評賴蕭配的發言，都有一定程度關注，將中國的態度帶進國人視野。

▲泛綠媒體：總統選戰報導　主題聲量分析。（圖／QuickseeK提供）
▲泛綠媒體：總統選戰報導　主題聲量分析。（圖／QuickseeK提供）
透過上述分析不難看出，一旦藍綠陣營拋出攻防議題，色彩相近的媒體自然會引用、轉發，以滿足各自閱聽受眾的需求與喜愛；相較之下，柯文哲就處於被動，一來因柯團隊本就較新，發動政見或攻防能量不如藍綠，二就是較沒有傳統媒體幫柯營推波助瀾、擴散議題，顯然在台灣兩黨輪替執政產生的政治生態下，小黨要突破天花板仍有不易。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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