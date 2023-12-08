名家論壇》黎榮章／大數據分析　媒體偏見影響選戰了沒？

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藍、綠媒對各陣營的報導量看起來尚稱平衡，但若進一步分析報導內容，則可觀察到差異。被認為是泛藍媒體的幾家媒體，近來聚焦報導的新聞主題前10名依序是「藍軍歸隊 侯康配支持度狂增逾8%」佔總體報導聲量的16%、「吳欣盈遭疑仍有美國籍」14%、「藍質疑賴清德台獨立場搖擺」14%、「侯友宜談勞工政策 左批民眾黨右打政府不該讓人民做功德」10%、「台中照樣「藍白合」！盧秀燕擔任蔡壁如競總主委」9%、「侯友宜：重啟ECFA協商、盼4年加入CPTPP」8%、「賴清德籲阻擋韓國瑜當立法院長」8%、「俞大㵢接駐美代表」7%、「蕭美琴國籍爭議」7%、「批賴蕭『獨獨配』國台辦陳斌華：毒害台海和平穩定」6%。
侯友宜在藍白破局後，選定與中廣董事長趙少康搭檔參選，顯然正式登記結束後，國民黨希望整隊出發，不只鞏固藍營基層，也連發政見、議題攻防，藍媒則擔起推波助瀾的助攻手角色，不只加強報導侯康配支持度大增，增加藍軍信心，也放大對其他陣營的攻防議題，左批吳欣盈國籍、右打賴清德態度搖擺，同時藍媒也加強報導侯友宜的勞工政見、經濟產業政見等。
泛綠媒體部分，近來聚焦報導的新聞主題前10名依序是「吳欣盈美國籍被質疑」，聲量佔了17%、「趙少康稱侯友宜『願意分權』」13%、「侯友宜喊開放中生來台就業」11%、「吳欣盈當立委前曾捐24萬給民眾黨」10%、「柯自曝有人開價2億美金要他當副手」9%、「賴蕭配34%居冠 柯盈配大跌6%變第三」8%、「蕭美琴手比貓咪愛心喵喵叫」8%、「王義川諷黃國昌『佔神』躲不分區」8%、「趙少康拒辭中廣董座」8%、「國台辦批賴蕭配是雙毒組合」7%。
相較於藍媒打綠大於打民眾黨，綠媒則是打柯力道大於打藍。綠媒報導中，大概有5成打柯、3成打藍、2成才是報導綠營自家的正面新聞或替綠營澄清。此外有趣的是，不管藍媒、綠媒，對國台辦批評賴蕭配的發言，都有一定程度關注，將中國的態度帶進國人視野。
透過上述分析不難看出，一旦藍綠陣營拋出攻防議題，色彩相近的媒體自然會引用、轉發，以滿足各自閱聽受眾的需求與喜愛；相較之下，柯文哲就處於被動，一來因柯團隊本就較新，發動政見或攻防能量不如藍綠，二就是較沒有傳統媒體幫柯營推波助瀾、擴散議題，顯然在台灣兩黨輪替執政產生的政治生態下，小黨要突破天花板仍有不易。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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