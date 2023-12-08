飯店雙12拼了！六福萬怡吃到飽最殺「第2人8元」 5天搶住宿35折
全台飯店雙12優惠再一家！台北六福萬怡酒店歡慶八周年，結合雙12購物節，推出住宿與餐飲好康優惠活動。12月12日～16日推出限時快閃8周年住房專案，原價15,500元的豪華客房，打35折只要5,499元。敘日全日餐廳則是即日起至12月29日，於官方粉絲團擷取八周年活動貼文並在用餐時出示，平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元，與平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價。另外，礁溪晶泉丰旅也於官網推出「歡慶雙12 準備FUN寒假」限時快閃優惠，12月11日上午10點開賣，僅3天，能以近4折優惠入住思家庭溫泉套房，4人只要6868元起，贈早餐與HAPPY HOUR飲品點心無限享用。
記者葉盛耀/綜合報導
台北六福萬怡於12月12日至12月16日推出限時快閃8周年住房專案，只要5,499元 能於2023年12月12日至2024年3月31日入住原價15,500元的豪華客房一晚，再贈送六福萬怡餐飲抵用券兩仟元，無論是暢饗南港超人氣BUFFET敘日全日餐廳，亦或是品嚐粵亮廣式料理招牌靓皮烤鴨、The Lounge大廳酒吧人氣下午茶《跟著雲朵去旅行》JC Cat籠下午茶全都適用，且二二八假期也可入住。
此外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也針對八周年推出12月好康回饋活動，包含即日起至12月29日，於敘日餐廳官方粉絲團擷取八周年活動貼文並在用餐時出示，即可享有平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元，與平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價超值優惠。
現場菜色包含現切爐烤牛排、高級海鮮食材、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、糕點等都無限供應，若於午晚餐時段用餐，還可享受期間限定的主廚加碼位上松葉蟹，與皮酥肉嫩、鮮美雞汁完美封存的爐烤匈牙利香料火雞。敘日八周年優惠需提前致電餐廳訂位並告知使用優惠活動，優惠對象仍需加價原價一成服務費，兒童餐費已為優惠價格恕不適用。
另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅也於官網推出「歡慶雙12 準備FUN寒假」限時快閃優惠回饋，2023年12月11日上午10點開賣，僅3天優惠，可入住日期為2024年1月2日起至2024年2月29日止。能以近4折優惠入住思家庭溫泉套房，全家大小四人總共只要6868元起，贈早餐與HAPPY HOUR飲品點心無限享用，等於每人每晚1717元。