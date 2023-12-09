越南「鋼鐵人」！千億富豪從貧民翻身　被封為「最成功商人」

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1996年陳庭龍的公司需要進口購買鋼管來製造零件，然而成本相當高昂，這讓他發現越南的鋼鐵市場有利可圖，因此萌生了進入鋼鐵產業的想法。在1990年代中期，決定闖入該行業時，他在鋼鐵方面沒有任何經驗，完全是產業菜鳥，只單純地認為隨著國家的發展，越南將會需要更多的鋼鐵。根據《彭博社》，和發集團創始人兼董事長陳庭龍說：「當時我所擁有的只有熱情和無所畏懼的心。」
2000年陳庭龍成立了和發集團，並在2001年開始經營第一家年產能30萬噸的軋鋼廠。經過5年的發展，集團逐漸壯大，他在家鄉海陽省建立另一家工廠，希望能成為越南鋼鐵業的龍頭公司。當鋼鐵產業站穩腳步後，陳庭龍才開始轉往其他產業，在2016年開始嘗試投資農業領域，子公司和發農業發展公司主要生產及貿易動物飼料。他的財富與日俱增，和越南知名富豪范日旺（Pham Nhat Vuong）角逐首富之位。
2019年和發鋼鐵在越南的營建鋼材、鋼管擁有最大的市場份額，分別為26.2%、31.5%；在農產品領域，和發集團的消毒生雞蛋在北越佔有最大的市場份額，畜產飼料年產60萬噸；在越南辦公室裝潢裝修市場，和發集團也是越南最大品牌。和發鋼鐵集團是越南唯一一家，擁有一條龍價值鍊的鋼鐵企業，能自主完成從鐵礦砂進料到生產鋼材、產品分銷的流程。
而2019年和發建築鋼材出口達到26.5萬噸，佔比近10%，憑藉榕橘工業區深水港地利之便，以及生產成本優勢，得以出口鋼材到日本、柬埔寨、韓國、台灣、馬來西亞、澳洲、美國等地。2019年11月，和發建築鋼材單月出貨量首度突破30萬噸，創下歷史新高。
2016年至2021年和發集團聲勢如日中天，利潤不斷激增，特別是2018年的營收比公司成立以來的資本額成長了10倍，總收入達到47兆越南盾。不過2022年迎來了越南鋼鐵產業的寒冬，鋼鐵生產原料價格上漲，導致生產成本增加，鋼材需求則因房市崩盤而減少，種種困境讓和發集團陷入困境，不過種種困難都在今年逐漸改善。
現年62歲的陳庭龍2023年接受媒體採訪時表示，他的集團正在越南中部的榕橘港進行鋼鐵廠的第一期投資建設，四年後建成，就是越南最大、也是整個東南亞最大的鋼鐵廠。第二階段的投資也在規劃之中，總投資額為20億美元，年產500萬噸熱軋鋼。2020年，越南全國的熱軋鋼銷量是1200萬噸，每年以8%到10%的速度增長。
提及自己成功的經驗，陳庭龍表示，首先是和發集團投資方向正確，堅定投資長遠的項目，不做急功近利的事。第二，正確預判市場需求，集中投資開發市場需要的產品，一開始只專注做鋼材，不弄房地產也不搞多元化。第三，遇到了越南國內經濟起飛的大好時機。
目前和發集團已是越南知名品牌，和發集團也是越南前十大企業，創辦人的淨資產也突飛猛進地飆漲。如今陳庭龍從原本連創業都拿不出資金的貧困青年，搖身一變成資產接近新台幣700億元的大富豪，故事相當曲折和勵志，也鼓舞越南青年，在越南經濟起飛的時刻，尋找創業和發財的商機。