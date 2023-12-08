星光幫37歲曾治豪長期酗酒！肝衰竭送醫險喪命「離死神最近1次」

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由於爸爸賀一航過去曾因心血管阻塞緊急送醫，過程中一度休克，透過電擊急救才從死神手中搶救回來，因此，一旦曾治豪出現「胸悶、手抖」的情況時，他都會聯想到是心臟疾病問題。
直到某天雙手不停顫抖，前往就醫過程中突然昏厥不醒人事，那時曾治豪才知道自己罹患「肝衰竭」，黃疸指數13、肝指數GOT高達567，嚴重程度讓醫生評斷需要送進ICU加護病房，歷經3周的治療與休養才逐漸恢復健康，也讓曾治豪徹底體悟到健康的重要性。
曾治豪坦言，年紀輕輕就踏進演藝圈，為壓抑內心緊張感就會透過酒精麻痺自己，長期下來就演變成惡性酗酒、嚴重影響身心健康。現在曾治豪身邊多了妻女陪伴，而他也在節目中澄清「已經戒除壞習慣」，飲食上則跟著女兒一起清淡飲食，不再揮霍健康。
另外，神經內科陳龍主任提醒觀眾朋友，家庭或工作壓力都容易提高中風風險，若有不良嗜好如抽菸喝酒、運動量不足等，平時生活習慣都需要多加留意。
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