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星光幫37歲曾治豪長期酗酒！肝衰竭送醫險喪命「離死神最近1次」

▲37歲的曾治豪分享因過去長期酗酒的習慣，罹患肝衰竭，送醫急救還差點喪命，讓他不禁感嘆，「是我離死神最近的一次！」（圖／年代提供）
▲37歲的曾治豪分享因過去長期酗酒的習慣，罹患肝衰竭，送醫急救還差點喪命，讓他不禁感嘆，「是我離死神最近的一次！」（圖／年代提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

現年37歲的男星曾治豪，是已故藝人賀一航的兒子，以第六屆《超級星光大道》出道，除了演藝事業外，他的感情世界也備受關注。曾治豪近日在節目《聚焦2.0》坦言曾因長期酗酒習慣導致肝功能受損，一度引發肝衰竭送醫急救，談起這段故事，仍讓他感嘆「這是我人生中離死神最近的一次。」

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今年曾治豪雙喜臨門，不僅成功娶回美嬌娘Meggy，還在國慶日當天迎來女兒出生，順利升格人父的幸福滋味不在話下。不過，曾治豪在節目上分享，過去因習慣依賴飲酒舒緩壓力，不喝就渾身不對勁，最後導致身體不堪負荷，還引發肝衰竭緊急送醫，「這是我人生中離死神最近的一次。」

▲曾治豪。（圖／年代提供）
▲曾治豪為照顧女兒而有「媽媽手」，在錄影現場，醫師利用醫療器具幫忙緩解。（圖／年代提供）
由於爸爸賀一航過去曾因心血管阻塞緊急送醫，過程中一度休克，透過電擊急救才從死神手中搶救回來，因此，一旦曾治豪出現「胸悶、手抖」的情況時，他都會聯想到是心臟疾病問題。

直到某天雙手不停顫抖，前往就醫過程中突然昏厥不醒人事，那時曾治豪才知道自己罹患「肝衰竭」，黃疸指數13、肝指數GOT高達567，嚴重程度讓醫生評斷需要送進ICU加護病房，歷經3周的治療與休養才逐漸恢復健康，也讓曾治豪徹底體悟到健康的重要性。

曾治豪坦言，年紀輕輕就踏進演藝圈，為壓抑內心緊張感就會透過酒精麻痺自己，長期下來就演變成惡性酗酒、嚴重影響身心健康。現在曾治豪身邊多了妻女陪伴，而他也在節目中澄清「已經戒除壞習慣」，飲食上則跟著女兒一起清淡飲食，不再揮霍健康。

另外，神經內科陳龍主任提醒觀眾朋友，家庭或工作壓力都容易提高中風風險，若有不良嗜好如抽菸喝酒、運動量不足等，平時生活習慣都需要多加留意。

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