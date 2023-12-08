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高市議會4天7度流會　藍綠為政黨協商互控失信

▲高雄市議會連續4天7度流會，各黨團為政黨協商互控對方失信。（圖／高雄市議會提供）
▲高雄市議會連續4天7度流會，各黨團為政黨協商互控對方失信。（圖／高雄市議會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市議會連續4天7度流會，今（8）日上午高雄市議會國民黨團與無黨團結聯盟發出新聞稿控民進黨團反覆更改協商時間，毫無誠信，民進黨則反控國民黨部分議員自稱代表總召自行更改協商時間，還惡意清點方式綁架預算，議長康裕成也表示，「黨團總召要先講好才能協商啊」，最後敲定下周一召開三黨團協商會議，由黨團總召親自參加。

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國民黨指出，高雄市議會今日上午進行交通部門預算審查，民進黨團總召江瑞鴻昨晚口頭邀集三黨團協商，卻反覆更改時間，毫無誠信進行政黨協商，最後取消。

上午開議前國民黨團和無黨團結聯盟團總召雖主動至議長室，表達願意協商善意，但民進黨團毫無誠意；無黨團結聯盟總召朱信強則表示，民進黨團反覆更改政黨協商時間，最後取消，他認為已無政黨之間互信，嚴厲譴責，認為針對議事風波，民進黨議長康裕成應負最大責任。

▲藍綠為黨團協商時間喬不定，民進黨今在議會拉布條，尋找國民黨黨團總召。（圖／高雄市議會民進黨團提供）
▲藍綠為黨團協商時間喬不定，民進黨今在議會拉布條，尋找國民黨黨團總召。（圖／高雄市議會民進黨團提供）
民進黨團總召江瑞鴻則說，議長康裕成召集跨黨協商，且體恤國民黨團陳美雅總召在拚選舉，上午行程繁忙，所以利用下午時段較為適合。但國民黨議員少數議員卻自稱能代表國民黨總召，自行要求協商時間要改訂為上午，再度用惡意清點方式綁架預算，也架空國民黨團總召，並企圖破壞協商大門。江瑞鴻痛批，國民黨根本說一套做一套，玩兩面手法，綁架預算犧牲市民。

議長康裕長則指出，她昨天請市府聯絡副總召協調國民黨團於今日下午2點召開協商會議，後接獲邱于軒議員LINE告知改為今天上午9時30分，她要求須通知其他黨團總召及獲同意始能更改協商時間，她還在半夜聯繫邱議員是否確定協商時間，未獲回應，今天上午民進黨團總召江瑞鴻表示沒有被通知。

康裕成指出，黨團協商要三個黨團對協商時間有共識才能進行，「要相信我真的想開協商會議」，昨天的聯繫過程都有文字證明，但協商會議時間須3個黨團總召有共識及參加，為避免議事繼續延宕，議長康裕成最終在主席台上協調敲定下周一上午10時舉行黨團協商會議，由各黨團總召本人參加，總召須獲得各黨團議員授權，以免又起紛爭。

▲高雄市議會連續4天7度流會，議員張博洋舉牌抗議，痛批「還以為這是高流（高雄流會中心）」。（圖／台灣基進提供）
▲高雄市議會連續4天7度流會，議員張博洋舉牌抗議，痛批「還以為這是高流（高雄流會中心）」。（圖／台灣基進提供）

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