高市議會4天7度流會　藍綠為政黨協商互控失信

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上午開議前國民黨團和無黨團結聯盟團總召雖主動至議長室，表達願意協商善意，但民進黨團毫無誠意；無黨團結聯盟總召朱信強則表示，民進黨團反覆更改政黨協商時間，最後取消，他認為已無政黨之間互信，嚴厲譴責，認為針對議事風波，民進黨議長康裕成應負最大責任。
民進黨團總召江瑞鴻則說，議長康裕成召集跨黨協商，且體恤國民黨團陳美雅總召在拚選舉，上午行程繁忙，所以利用下午時段較為適合。但國民黨議員少數議員卻自稱能代表國民黨總召，自行要求協商時間要改訂為上午，再度用惡意清點方式綁架預算，也架空國民黨團總召，並企圖破壞協商大門。江瑞鴻痛批，國民黨根本說一套做一套，玩兩面手法，綁架預算犧牲市民。
議長康裕長則指出，她昨天請市府聯絡副總召協調國民黨團於今日下午2點召開協商會議，後接獲邱于軒議員LINE告知改為今天上午9時30分，她要求須通知其他黨團總召及獲同意始能更改協商時間，她還在半夜聯繫邱議員是否確定協商時間，未獲回應，今天上午民進黨團總召江瑞鴻表示沒有被通知。
康裕成指出，黨團協商要三個黨團對協商時間有共識才能進行，「要相信我真的想開協商會議」，昨天的聯繫過程都有文字證明，但協商會議時間須3個黨團總召有共識及參加，為避免議事繼續延宕，議長康裕成最終在主席台上協調敲定下周一上午10時舉行黨團協商會議，由各黨團總召本人參加，總召須獲得各黨團議員授權，以免又起紛爭。