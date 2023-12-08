台男「褲襠異常凸起」闖泰國海關被攔下！脫褲搜出水獺、土撥鼠
1位22歲台灣男子，日前將2隻水獺與1隻土撥鼠塞進自己褲襠內，想要闖關泰國素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）將小動物走私回台，不過事跡敗露被海關攔下，理由是塞進水獺與土撥鼠的褲襠過於隆起，顯得十分可疑，男子將面臨泰國檢警對其違反《海關法》、《動物流行病法》和《動物保護法》等罪名的指控。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，這位男子前往泰國旅遊後，在當地購買了2隻水獺與1隻土撥鼠，並於5日在素萬那普機場搭乘泰國航空的航班從曼谷返回台灣，試圖闖關走私。男子將水獺與土撥鼠塞入襪子裡，再用膠帶貼在內褲上塞入自己褲襠，同時穿上寬鬆的四角褲想要遮掩，但仍因為太過顯眼被海關人員識破。
男子想要偷渡帶回台灣的是瀕臨絕種的亞洲小爪水獺與草原土撥鼠。泰國海關部門發言人羅庫南（Phanthong Loykulnant）表示，「泰國不是將珍奇動物走私出境的門戶，我們會阻止任何試圖違規將動物帶上飛機的人」。
泰國之前屢傳有走私者非法運送活體動物，今年10月素萬那普機場便曾發生類似事件，當時一位婦人順利瞞過海關人員，將水獺、老鼠帶上飛機，結果小動物在機上脫逃，引發一片混亂也讓婦人的走私事跡敗露。