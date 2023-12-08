林襄《炸裂吧！女孩》被視假想敵！不忍吐心聲：我是突然爆紅的
專屬女孩的全養成實境節目《炸裂吧！女孩》，由錢薇娟擔任召集人，集結24位來自不同領域的女孩，總粉絲量超過600萬，共同投入歷時4個月、超過120天的極限挑戰，面對各式炸裂挑戰，迎來屬於自己的炸裂詩篇。其中被視為最大咖、眾多女孩假想敵的林襄就忍不住吐出心聲，「我算是突然爆紅！」自認不管在哪，都是保持一樣的個性。
記者詹鎰睿／綜合報導
錢薇娟在首集節目中就對著24位女孩信心喊話：「妳們要從零開始，去找到不一樣的自己。」錄影當天，除了時間與地點，女孩們一概不知，製作單位的目的就是要讓24位女孩呈現最真實的自己、面對所有未知的考驗，「這場比賽裡頭，不會有評審，只會有觀眾。」錢薇娟要女孩們直接去面對觀眾，接受最嚴厲的考驗。
炸裂女孩們第一次接觸，心情非常複雜，除了彼此互為競爭對手，更是相互依賴的夥伴，而被全員認為是最大假想敵的林襄，罕見吐露心聲，「我算是突然爆紅」，對於參加節目，林襄則說，「我沒有特別給自己鏡頭上、或是節目上一個人設，因為我不管是在哪裡工作，我就是保持一樣的個性。」
首集登場的「炸裂躲避球」項目，「韓國人氣Youtuber」Judy就展現驚人的接球技巧，讓錢薇娟讚不絕口，只見Judy猛力殺球砸向吳心緹，下秒讓吳心緹倒地爆哭。躲避球讓雙方廝殺拚搏，感受到所有人的鬥志與熱血。
另外在「全能障礙賽」中，炸裂女孩們拋開偶包，為了爭取榮譽，越過重重關卡；而在「肢體表演」的項目，女孩們更是發揮創意，扮演螃蟹的姜巧文還獲得「評測導師」丁寧盛讚：「妳們要傳達的訊息有做到。」
更多精彩的節目一定要鎖定《炸裂吧！女孩》於12/9起每週六晚上八點，在三立都會台首播、晚上十點在台視播出、12/12起每週二中午十二點《炸裂吧！女孩》YouTube官方頻道準時上架。
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